Если хочется приготовить что-то сладкое, но нет времени или желания долго стоять у плиты – торт "Три стакана" станет отличным решением. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий. Для приготовления не понадобится миксер или сложные ингредиенты – все можно смешать обычной ложкой. Бисквит получается нежным и воздушным, а крем из сметаны и вареного сгущенного молока добавляет десерту мягкости и приятного карамельного вкуса.

Идея приготовления торта "Три стакана" опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 2 шт.
  • какао – 2 ст.л.
  • соль – щепотка
  • сода – 0,5 ч.л.
  • сахар – 1 стакан (200 г)
  • мука – 1 стакан
  • кефир – 1 стакан
  • масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для крема:

  • сметана (20%) – 380 г
  • вареная сгущенка – 300 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйца, какао, соду и соль. Затем добавьте сахар и кефир комнатной температуры.

2. Просейте муку, постепенно добавляя ее в смесь. Влейте масло и хорошо перемешайте ложкой или венчиком до однородности.

3. Выложите тесто в форму для выпекания, застеленную пергаментом (диаметр формы – около 18 см.).

4. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут, пока бисквит не станет упругим и румяным.

5. Дайте ему полностью остыть.

6. Для крема смешайте сметану и вареную сгущенку до однородной массы.

7. Охлажденный бисквит разрежьте на два или три коржа, смажьте каждый кремом. Верх торта можно украсить тертым шоколадом или какао.

