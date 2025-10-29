Если хочется приготовить что-то сладкое, но нет времени или желания долго стоять у плиты – торт "Три стакана" станет отличным решением. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий. Для приготовления не понадобится миксер или сложные ингредиенты – все можно смешать обычной ложкой. Бисквит получается нежным и воздушным, а крем из сметаны и вареного сгущенного молока добавляет десерту мягкости и приятного карамельного вкуса.

Видео дня

Идея приготовления торта "Три стакана" опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

какао – 2 ст.л.

соль – щепотка

сода – 0,5 ч.л.

сахар – 1 стакан (200 г)

мука – 1 стакан

кефир – 1 стакан

масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для крема:

сметана (20%) – 380 г

вареная сгущенка – 300 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйца, какао, соду и соль. Затем добавьте сахар и кефир комнатной температуры.

2. Просейте муку, постепенно добавляя ее в смесь. Влейте масло и хорошо перемешайте ложкой или венчиком до однородности.

3. Выложите тесто в форму для выпекания, застеленную пергаментом (диаметр формы – около 18 см.).

4. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут, пока бисквит не станет упругим и румяным.

5. Дайте ему полностью остыть.

6. Для крема смешайте сметану и вареную сгущенку до однородной массы.

7. Охлажденный бисквит разрежьте на два или три коржа, смажьте каждый кремом. Верх торта можно украсить тертым шоколадом или какао.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: