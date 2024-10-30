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Ленивый творожный пирог из лаваша: рецепт блюда для перекуса
Если вы хотите приготовить вкусную запеканку или пирог, но без теста, тогда выбирайте для основы лаваш. А для начинки подойдет сыр, творог, брынза, грибы, овощи, мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с творогом, брынзой и моцареллой.
Ингредиенты:
- 1 упаковка
- 4 яйца
- 300 мл молока
- 1/3 ч.л. соли
- 200 г кисломолочного творога
- по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты
- + 100 г моцареллы для присыпки сверху
- кусочек масла
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перемешайте.
2. Натрите твердый сыр, моцареллу и брынзу, добавьте творог, перемешайте.
3. Куски лаваша обмокните в яичную смесь, выложите в форму, сверху начинку, и так, пока не закончатся ингредиенты.
4. Запекайте пирог при 180 С 35-40 минут до румяности.
После смажьте маслом и накрываем фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка!
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