Пирог из лаваша

Если вы хотите приготовить вкусную запеканку или пирог, но без теста, тогда выбирайте для основы лаваш. А для начинки подойдет сыр, творог, брынза, грибы, овощи, мясной фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с творогом, брынзой и моцареллой.

Ингредиенты:

1 упаковка

4 яйца

300 мл молока

1/3 ч.л. соли

200 г кисломолочного творога

по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты

+ 100 г моцареллы для присыпки сверху

кусочек масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перемешайте.

2. Натрите твердый сыр, моцареллу и брынзу, добавьте творог, перемешайте.

3. Куски лаваша обмокните в яичную смесь, выложите в форму, сверху начинку, и так, пока не закончатся ингредиенты.

4. Запекайте пирог при 180 С 35-40 минут до румяности.

После смажьте маслом и накрываем фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка!

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