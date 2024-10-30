Ленивый творожный пирог из лаваша: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусную запеканку или пирог, но без теста, тогда выбирайте для основы лаваш. А для начинки подойдет сыр, творог, брынза, грибы, овощи, мясной фарш.

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С чем приготовить пирог из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с творогом, брынзой и моцареллой.

Пирог из лаваша

Ингредиенты:

  • 1 упаковка
  • 4 яйца
  • 300 мл молока
  • 1/3 ч.л. соли
  • 200 г кисломолочного творога
  • по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты
  • + 100 г моцареллы для присыпки сверху
  • кусочек масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перемешайте.

Яичная заливка

2. Натрите твердый сыр, моцареллу и брынзу, добавьте творог, перемешайте.

Сырная начинка

3. Куски лаваша обмокните в яичную смесь, выложите в форму, сверху начинку, и так, пока не закончатся ингредиенты.

Приготовление блюда

4. Запекайте пирог при 180 С 35-40 минут до румяности.

Сколько выпекать запеканку

После смажьте маслом и накрываем фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка!

Готовое блюдо

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