Ленивый закусочный торт с тунцом и сыром: понадобится лаваш
Иногда хочется приготовить что-то оригинальное, но без долгого стояния у плиты. В таких случаях на помощь приходят закусочные торты без выпекания. Они выглядят празднично, имеют насыщенный вкус и готовятся из доступных продуктов. Один из самых удачных вариантов – торт из лаваша с тунцом, сыром и яйцом. Блюдо получается сытным, нежным и прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Идея приготовления закусочного торта с тунцом опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- лаваш круглый – несколько листов
Для начинки:
- тунец консервированный – 2 банки
- майонез – 150 г
- яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 200 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп – небольшой пучок
Способ приготовления:
1. Подготовьте ингредиенты. Яйца отварите до твердого состояния, остудите и натрите на мелкой терке. Сыр также натрите. Чеснок очистите и измельчите или пропустите через пресс.
2. В миске смешайте майонез с чесноком – эта смесь придаст блюду выраженного аромата и пикантности.
3. На тарелку выложите первый слой лаваша, смажьте его майонезным соусом, посыпьте сыром и распределите слой тунца.
4. Повторите слои. Следующий слой лаваша смажьте майонезом, посыпьте яйцами и снова выложите тунец. Продолжайте, пока не используете все продукты.
5. Готовый торт накройте пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы все слои хорошо пропитались.
6. Перед подачей посыпьте сыром и свежим укропом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: