Иногда хочется приготовить что-то оригинальное, но без долгого стояния у плиты. В таких случаях на помощь приходят закусочные торты без выпекания. Они выглядят празднично, имеют насыщенный вкус и готовятся из доступных продуктов. Один из самых удачных вариантов – торт из лаваша с тунцом, сыром и яйцом. Блюдо получается сытным, нежным и прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Идея приготовления закусочного торта с тунцом опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты для основы:

лаваш круглый – несколько листов

Для начинки:

тунец консервированный – 2 банки

майонез – 150 г

яйца – 3 шт.

твердый сыр – 200 г

чеснок – 2-3 зубчика

укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Подготовьте ингредиенты. Яйца отварите до твердого состояния, остудите и натрите на мелкой терке. Сыр также натрите. Чеснок очистите и измельчите или пропустите через пресс.

2. В миске смешайте майонез с чесноком – эта смесь придаст блюду выраженного аромата и пикантности.

3. На тарелку выложите первый слой лаваша, смажьте его майонезным соусом, посыпьте сыром и распределите слой тунца.

4. Повторите слои. Следующий слой лаваша смажьте майонезом, посыпьте яйцами и снова выложите тунец. Продолжайте, пока не используете все продукты.

5. Готовый торт накройте пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы все слои хорошо пропитались.

6. Перед подачей посыпьте сыром и свежим укропом.

