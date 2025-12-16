Ленивый заливной пирог с капустой: готовится из теста на кефире

Пирог с капустой – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Сделайте тесто на кефире, и соедините его с сочной начинкой. Блюдо будет готово за считанные минуты.

Идея приготовления сытного заливного пирога с капустой опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • 250 мл теплого кефира
  • 2 яйца
  • 100 г муки (можно цельнозерновой)
  • 3 г разрыхлителя
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

  • ¼ кочана капусты
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Обжарить вместе с луком и морковью до мягкости, добавить специи.

3. К теплому кефиру добавить яйца, соль, затем просеять муку с разрыхлителем.

4. Перемешать до однородного теста.

5. Часть теста вылить в форму, выложить начинку, залить оставшимся тестом.

6. Посыпать кунжутом и запекать при температуре 180 градусов около 35 минут до золотистой корочки.

