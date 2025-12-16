Ленивый заливной пирог с капустой: готовится из теста на кефире
Пирог с капустой – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Сделайте тесто на кефире, и соедините его с сочной начинкой. Блюдо будет готово за считанные минуты.
Идея приготовления сытного заливного пирога с капустой опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 250 мл теплого кефира
- 2 яйца
- 100 г муки (можно цельнозерновой)
- 3 г разрыхлителя
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- ¼ кочана капусты
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 ст.л. томатной пасты
- соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать.
2. Обжарить вместе с луком и морковью до мягкости, добавить специи.
3. К теплому кефиру добавить яйца, соль, затем просеять муку с разрыхлителем.
4. Перемешать до однородного теста.
5. Часть теста вылить в форму, выложить начинку, залить оставшимся тестом.
6. Посыпать кунжутом и запекать при температуре 180 градусов около 35 минут до золотистой корочки.
