Летний чизкейк с нектаринами к чаю: выпекать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
15
Летний чизкейк с нектаринами к чаю: выпекать не придется

Чизкейк без выпекания – замечательный летний десерт. Можно использовать различные сезонные плоды, которые прекрасно дополнят творог. Идеальным вариантом будет добавить сочные нектарины.

Идея приготовления нектаринового чизкейка без выпекания опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.

Летний чизкейк с нектаринами к чаю: выпекать не придется

Ингредиенты:

  • печенье – 400 г
  • масло сливочное – 200 г
  • сливки 33% – 250 мл.
  • крем-сыр – 550 г
  • желатин 25 г + вода 100 мл.
  • персики/нектарины – 500 г
  • сахарная пудра – 150 г
  • клубничное желе – 1 пакетик

Способ приготовления:

Летний чизкейк с нектаринами к чаю: выпекать не придется

1. Печенье измельчить в крошку и соединить с растопленным маслом.

2. Перемешать и выложить в форму, застеленную пергаментом.

Летний чизкейк с нектаринами к чаю: выпекать не придется

3. Форму смазать растительным маслом.

4. Сформировать дно из печенья и положить в холодильник где-то на 20 минут.

5. Желатин залить холодной водой.

Летний чизкейк с нектаринами к чаю: выпекать не придется

6. Соединить крем-сыр, сливки, сахарную пудру и растопленный желатин.

7. Подогреть его в микроволновке и взбить миксером или венчиком.

Летний чизкейк с нектаринами к чаю: выпекать не придется

8. Вылить творожную массу на дно формы и оставить в холодильнике на 40-60 минут.

9. Желе готовить по инструкции и на охлажденный чизкейк выложить персики/нектарины и сверху постепенно полить желе.

Летний чизкейк с нектаринами к чаю: выпекать не придется

10. Оставить в холодильнике на 4-5 часов.

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