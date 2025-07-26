Чизкейк без выпекания – замечательный летний десерт. Можно использовать различные сезонные плоды, которые прекрасно дополнят творог. Идеальным вариантом будет добавить сочные нектарины.

Идея приготовления нектаринового чизкейка без выпекания опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.

Ингредиенты:

печенье – 400 г

масло сливочное – 200 г

сливки 33% – 250 мл.

крем-сыр – 550 г

желатин 25 г + вода 100 мл.

персики/нектарины – 500 г

сахарная пудра – 150 г

клубничное желе – 1 пакетик

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в крошку и соединить с растопленным маслом.

2. Перемешать и выложить в форму, застеленную пергаментом.

3. Форму смазать растительным маслом.

4. Сформировать дно из печенья и положить в холодильник где-то на 20 минут.

5. Желатин залить холодной водой.

6. Соединить крем-сыр, сливки, сахарную пудру и растопленный желатин.

7. Подогреть его в микроволновке и взбить миксером или венчиком.

8. Вылить творожную массу на дно формы и оставить в холодильнике на 40-60 минут.

9. Желе готовить по инструкции и на охлажденный чизкейк выложить персики/нектарины и сверху постепенно полить желе.

10. Оставить в холодильнике на 4-5 часов.

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