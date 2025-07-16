Десерт, который готовится без лишних усилий – тирамису. И к тому же, готовить его можно с абсолютно разными вкусами, начиная от классического – с какао, заканчивая любыми ягодами, цитрусовыми и фруктами, например, идеально подойдут персики, нектарины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, летнего тирамису с нектарином и нежным кремом.

Ингредиенты:

24 шт (1 уп) печенья савоярди

500 г персиков или нектаринов + 2 ст.л. сахарной пудры

350 мл жирных 33% сливок

500 г маскарпоне

80-100 г сахарной пудры

+ 4 персика и мята для украшения торта

Способ приготовления:

1. Персики и сахарную пудру взбиваем блендером, перетираем через сито от шкурок. Если десерт не планируете давать детям, добавьте 30-40 мл амаретто к персиковому пюре.

2. Очень холодные жирные сливки взбиваем миксером с сахарной пудрой до мягких пиков, добавляем маскарпоне, и взбиваем еще 1-2 минуты, до пышности.

3. Савоярди смачиваем в пюре, выкладываем в форму, сверху распределяем 1/2 крема, и снова савоярди, снова крем, накрываем пленкой и кладем в холодильник.

4. Украшаем десерт персиками или нектаринами, мятой.

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