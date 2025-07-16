Летний персиковый тирамису с амаретто: рецепт десерта, который понравится всем
Десерт, который готовится без лишних усилий – тирамису. И к тому же, готовить его можно с абсолютно разными вкусами, начиная от классического – с какао, заканчивая любыми ягодами, цитрусовыми и фруктами, например, идеально подойдут персики, нектарины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, летнего тирамису с нектарином и нежным кремом.
Ингредиенты:
- 24 шт (1 уп) печенья савоярди
- 500 г персиков или нектаринов + 2 ст.л. сахарной пудры
- 350 мл жирных 33% сливок
- 500 г маскарпоне
- 80-100 г сахарной пудры
- + 4 персика и мята для украшения торта
Способ приготовления:
1. Персики и сахарную пудру взбиваем блендером, перетираем через сито от шкурок. Если десерт не планируете давать детям, добавьте 30-40 мл амаретто к персиковому пюре.
2. Очень холодные жирные сливки взбиваем миксером с сахарной пудрой до мягких пиков, добавляем маскарпоне, и взбиваем еще 1-2 минуты, до пышности.
3. Савоярди смачиваем в пюре, выкладываем в форму, сверху распределяем 1/2 крема, и снова савоярди, снова крем, накрываем пленкой и кладем в холодильник.
4. Украшаем десерт персиками или нектаринами, мятой.
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