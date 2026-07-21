В жаркие летние дни особенно хочется лёгкой и свежей еды. Именно поэтому салаты из свежих овощей и зелени остаются одним из самых популярных вариантов для обеда или ужина. Сочетание сочных помидоров, нежной моцареллы и ароматной заправки делает это блюдо по-настоящему сезонным. Салат готовится всего за несколько минут, а на вкус он словно из хорошего ресторана.

Идея приготовления летнего салата с зеленью и помидорами опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

микс свежей зелени – 100-150 г

моцарелла – 125 г

свежие помидоры – 2-3 шт.

крем из вяленых томатов – 1-2 ст.л.

оливковое масло – 2 ст.л.

бальзамический соус – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала хорошо промойте и просушите листья салата. Выложите микс зелени на большое блюдо или порционные тарелки.

2. Помидоры нарежьте крупными кусочками или дольками, а моцареллу – кружочками или кубиками, в зависимости от ваших предпочтений.

3. Для приготовления заправки смешайте оливковое масло с кремом из вяленых томатов. Добавьте щепотку соли, черного перца и любимые специи.

4. Выложите помидоры и моцареллу поверх зелени. Полейте салат приготовленной заправкой и, по желанию, добавьте немного бальзамического соуса.

5. Перед подачей дайте блюду постоять 5 минут, чтобы ингредиенты успели обменяться ароматами.

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