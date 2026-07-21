Летний салат со свежей зеленью и помидорами: простой рецепт за 10 минут
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В жаркие летние дни особенно хочется лёгкой и свежей еды. Именно поэтому салаты из свежих овощей и зелени остаются одним из самых популярных вариантов для обеда или ужина. Сочетание сочных помидоров, нежной моцареллы и ароматной заправки делает это блюдо по-настоящему сезонным. Салат готовится всего за несколько минут, а на вкус он словно из хорошего ресторана.
Идея приготовления летнего салата с зеленью и помидорами опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- микс свежей зелени – 100-150 г
- моцарелла – 125 г
- свежие помидоры – 2-3 шт.
- крем из вяленых томатов – 1-2 ст.л.
- оливковое масло – 2 ст.л.
- бальзамический соус – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала хорошо промойте и просушите листья салата. Выложите микс зелени на большое блюдо или порционные тарелки.
2. Помидоры нарежьте крупными кусочками или дольками, а моцареллу – кружочками или кубиками, в зависимости от ваших предпочтений.
3. Для приготовления заправки смешайте оливковое масло с кремом из вяленых томатов. Добавьте щепотку соли, черного перца и любимые специи.
4. Выложите помидоры и моцареллу поверх зелени. Полейте салат приготовленной заправкой и, по желанию, добавьте немного бальзамического соуса.
5. Перед подачей дайте блюду постоять 5 минут, чтобы ингредиенты успели обменяться ароматами.
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