Летняя абрикосовая галета-чизкейк за 40 минут: рецепт вкусной домашней выпечки к чаю
Один из самых простых в приготовлении и очень вкусных десертов – галета. Готовить ее можно с любыми фруктами, ягодами, творогом, твердым сыром и солеными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной, хрустящей галеты с абрикосами и творожным слоем.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 80 г сливочного масла
- 1 ст.л сахара
- щепотка соли
- 1 ст.л сметаны
- 1 яйцо
- 700 г абрикосов
- миндальные хлопья для бортиков
Для чизкейка:
- 250 г сливочного крем-сыра
- 50 г сахара
- 1 желток (белок оставьте для смазывания бортиков галеты)
- 1 ст.л кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. Для теста: муку, соль, сахар и холодное сливочное масло перетираем до состояния крошки. Добавляем сметану, яйцо и быстро замешиваем однородное тесто (достаточно, чтобы все ингредиенты объединились между собой), накрываем пленкой и в холодильник на 30 минут.
2. Для фруктовой начинки: абрикосы нарезаем на небольшие кусочки.
3. Для чизкейка: перемешиваем до однородности все указанные ингредиенты.
4. Охлажденное тесто раскатываем сразу на пергаменте в круг диаметром 30-35 см. Выкладываем творожную массу, далее абрикосы и заворачиваем края галеты. Бортики смазываем взбитым белком и посыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем 180°С 40-45 минут.
Будет вкусно в холодном виде или в горячем и с шариком мороженого!
