Летняя абрикосовая галета-чизкейк за 40 минут: рецепт вкусной домашней выпечки к чаю

Один из самых простых в приготовлении и очень вкусных десертов – галета. Готовить ее можно с любыми фруктами, ягодами, творогом, твердым сыром и солеными начинками.

Абрикосовая галета

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной, хрустящей галеты с абрикосами и творожным слоем.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 80 г сливочного масла
  • 1 ст.л сахара
  • щепотка соли
  • 1 ст.л сметаны
  • 1 яйцо
  • 700 г абрикосов
  • миндальные хлопья для бортиков

Для чизкейка:

  • 250 г сливочного крем-сыра
  • 50 г сахара
  • 1 желток (белок оставьте для смазывания бортиков галеты)
  • 1 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Для теста: муку, соль, сахар и холодное сливочное масло перетираем до состояния крошки. Добавляем сметану, яйцо и быстро замешиваем однородное тесто (достаточно, чтобы все ингредиенты объединились между собой), накрываем пленкой и в холодильник на 30 минут.

Тесто для десерта

2. Для фруктовой начинки: абрикосы нарезаем на небольшие кусочки.

Абрикосы для начинки

3. Для чизкейка: перемешиваем до однородности все указанные ингредиенты.

Творожная масса

4. Охлажденное тесто раскатываем сразу на пергаменте в круг диаметром 30-35 см. Выкладываем творожную массу, далее абрикосы и заворачиваем края галеты. Бортики смазываем взбитым белком и посыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем 180°С 40-45 минут.

Сколько выпекать десерт

Будет вкусно в холодном виде или в горячем и с шариком мороженого!

Готовый десерт

