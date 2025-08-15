Абрикосовая галета

Один из самых простых в приготовлении и очень вкусных десертов – галета. Готовить ее можно с любыми фруктами, ягодами, творогом, твердым сыром и солеными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной, хрустящей галеты с абрикосами и творожным слоем.

Ингредиенты:

200 г муки

80 г сливочного масла

1 ст.л сахара

щепотка соли

1 ст.л сметаны

1 яйцо

700 г абрикосов

миндальные хлопья для бортиков

Для чизкейка:

250 г сливочного крем-сыра

50 г сахара

1 желток (белок оставьте для смазывания бортиков галеты)

1 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Для теста: муку, соль, сахар и холодное сливочное масло перетираем до состояния крошки. Добавляем сметану, яйцо и быстро замешиваем однородное тесто (достаточно, чтобы все ингредиенты объединились между собой), накрываем пленкой и в холодильник на 30 минут.

2. Для фруктовой начинки: абрикосы нарезаем на небольшие кусочки.

3. Для чизкейка: перемешиваем до однородности все указанные ингредиенты.

4. Охлажденное тесто раскатываем сразу на пергаменте в круг диаметром 30-35 см. Выкладываем творожную массу, далее абрикосы и заворачиваем края галеты. Бортики смазываем взбитым белком и посыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем 180°С 40-45 минут.

Будет вкусно в холодном виде или в горячем и с шариком мороженого!

