Летняя галета с малиной к чаю: готовится очень просто
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Летняя галета с малиной – одна из самых простых домашних выпечек, которую легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Хрустящее тесто и сочная ягодная начинка прекрасно сочетаются друг с другом. Для рецепта понадобятся доступные продукты, а весь процесс занимает минимум времени. Такой пирог станет прекрасным дополнением к чаю или кофе.
Идея приготовления вкусной галеты с малиной к чаю опубликована на странице alinazhalkina в Instagram.
Ингредиенты:
- растительное масло – 70 мл.
- вода – 70 мл.
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
Для начинки:
- малина – 300 г
- кукурузный или картофельный крахмал – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. В небольшой кастрюле доведите до кипения воду вместе с растительным маслом.
2. В отдельной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли.
3. Влейте горячую смесь воды и масла к сухим ингредиентам и быстро замесите мягкое однородное тесто. Дайте ему немного остыть.
4. Смешайте малину с сахаром и крахмалом, чтобы во время выпекания начинка осталась сочной, но не слишком жидкой.
5. Раскатайте тесто в круглый пласт толщиной примерно 3-4 мм.
6. Выложите ягодную начинку в центр, оставив по краям несколько сантиметров свободного теста.
7. Заверните края внутрь, формируя открытую галету.
8. Переложите изделие на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до появления легкой золотистой корочки.
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