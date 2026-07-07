Летняя галета с малиной – одна из самых простых домашних выпечек, которую легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Хрустящее тесто и сочная ягодная начинка прекрасно сочетаются друг с другом. Для рецепта понадобятся доступные продукты, а весь процесс занимает минимум времени. Такой пирог станет прекрасным дополнением к чаю или кофе.

Идея приготовления вкусной галеты с малиной к чаю опубликована на странице alinazhalkina в Instagram.

Ингредиенты:

растительное масло – 70 мл.

вода – 70 мл.

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

Для начинки:

малина – 300 г

кукурузный или картофельный крахмал – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В небольшой кастрюле доведите до кипения воду вместе с растительным маслом.

2. В отдельной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли.

3. Влейте горячую смесь воды и масла к сухим ингредиентам и быстро замесите мягкое однородное тесто. Дайте ему немного остыть.

4. Смешайте малину с сахаром и крахмалом, чтобы во время выпекания начинка осталась сочной, но не слишком жидкой.

5. Раскатайте тесто в круглый пласт толщиной примерно 3-4 мм.

6. Выложите ягодную начинку в центр, оставив по краям несколько сантиметров свободного теста.

7. Заверните края внутрь, формируя открытую галету.

8. Переложите изделие на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до появления легкой золотистой корочки.

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