Летняя галета с малиной к чаю: готовится очень просто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Летняя галета с малиной к чаю: готовится очень просто
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Летняя галета с малиной – одна из самых простых домашних выпечек, которую легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Хрустящее тесто и сочная ягодная начинка прекрасно сочетаются друг с другом. Для рецепта понадобятся доступные продукты, а весь процесс занимает минимум времени. Такой пирог станет прекрасным дополнением к чаю или кофе.

Идея приготовления вкусной галеты с малиной к чаю опубликована на странице alinazhalkina в Instagram.

Летняя галета с малиной к чаю: готовится очень просто

Ингредиенты:

  • растительное масло – 70 мл.
  • вода – 70 мл.
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – щепотка

Для начинки:

  • малина – 300 г
  • кукурузный или картофельный крахмал – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Летняя галета с малиной к чаю: готовится очень просто

1. В небольшой кастрюле доведите до кипения воду вместе с растительным маслом.

2. В отдельной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли.

Летняя галета с малиной к чаю: готовится очень просто

3. Влейте горячую смесь воды и масла к сухим ингредиентам и быстро замесите мягкое однородное тесто. Дайте ему немного остыть.

4. Смешайте малину с сахаром и крахмалом, чтобы во время выпекания начинка осталась сочной, но не слишком жидкой.

Летняя галета с малиной к чаю: готовится очень просто

5. Раскатайте тесто в круглый пласт толщиной примерно 3-4 мм.

6. Выложите ягодную начинку в центр, оставив по краям несколько сантиметров свободного теста.

Летняя галета с малиной к чаю: готовится очень просто

7. Заверните края внутрь, формируя открытую галету.

8. Переложите изделие на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до появления легкой золотистой корочки.

Летняя галета с малиной к чаю: готовится очень просто

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты