Салат "Шуба" – самое простое блюдо, основа которого в классическом варианте – сельдь, запеченные или вареные овощи, майонез. Но, если вы например, не любите сельдь, ее можно заменить в салате на тунец, скумбрию, а овощи – вареными яйцами, горошком.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, картофеля и лука.

Ингредиенты:

свекла отварная 3-4 шт

яйцо отварное 4 шт

соль

майонез 4 ст.л

сметана 4 ст.л

чеснок 0,5 зубчика

сыр 150 г

грецкий орех 50 г

консервированный горошек 0,5 банки

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите. Яйца вареные и сыр также натрите.

2. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом с чесноком.

Сверху присыпьте орешками!

