Летняя "Шуба" без сельди, картофеля и лука: рецепт вкусного и сытного салата

Рецепт блюда

Салат "Шуба" – самое простое блюдо, основа которого в классическом варианте – сельдь, запеченные или вареные овощи, майонез. Но, если вы например, не любите сельдь, ее можно заменить в салате на тунец, скумбрию, а овощи – вареными яйцами, горошком.

Салат ''Шуба''

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, картофеля и лука.

Ингредиенты:

  • свекла отварная 3-4 шт
  • яйцо отварное 4 шт
  • соль
  • майонез 4 ст.л
  • сметана 4 ст.л
  • чеснок 0,5 зубчика
  • сыр 150 г
  • грецкий орех 50 г
  • консервированный горошек 0,5 банки

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите. Яйца вареные и сыр также натрите.

Свекла для блюда

2. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом с чесноком.

Приготовление салата

Сверху присыпьте орешками!

Готовый салат

