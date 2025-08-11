Все рецепты
Летняя "Шуба" без сельди, картофеля и лука: рецепт вкусного и сытного салата
Салат "Шуба" – самое простое блюдо, основа которого в классическом варианте – сельдь, запеченные или вареные овощи, майонез. Но, если вы например, не любите сельдь, ее можно заменить в салате на тунец, скумбрию, а овощи – вареными яйцами, горошком.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, картофеля и лука.
Ингредиенты:
- свекла отварная 3-4 шт
- яйцо отварное 4 шт
- соль
- майонез 4 ст.л
- сметана 4 ст.л
- чеснок 0,5 зубчика
- сыр 150 г
- грецкий орех 50 г
- консервированный горошек 0,5 банки
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите. Яйца вареные и сыр также натрите.
2. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом с чесноком.
Сверху присыпьте орешками!
