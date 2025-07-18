Летняя ягодная галета на творожном тесте: делимся рецептом идеального десерта к чаю
Если вы хотите приготовить вкусное угощение к чаю, идеальным вариантом будет галета, печенье, а также выпечка из лаваша. Для приготовления например, галеты, вам понадобится минимум продуктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты на творожном тесте, с ягодами и сахарной пудрой.
Ингредиенты для теста:
- 200 г муки
- 80 г холодного масла
- щепотка соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 150 г творога
- 1 желток
Ингредиенты для начинки:
- 300 г клубники
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- 1 ст. л. сахара
Способ приготовления:
1. В миске смешайте муку, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Добавьте холодное масло и перетрите пальцами до состояния крошки. Добавьте творог и желток. Соедините до однородности. Заверните тесто в пленку и положите в холодильник на 30 минут.
2. Клубнику помойте и нарежьте ломтиками. В миске смешайте крахмал с сахаром.
3. Раскатайте охлажденное тесто в круг (толщина 0.5 см). Выложите начинку в центр, оставляя 3-4 см от края. Заверните края теста внутрь, слегка защипывая. Смажьте края белком. Посыпьте сахаром или миндальными лепестками. Выпекайте при 180°C примерно 35-40 минут до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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