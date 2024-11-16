Лежные: как приготовить аутентичное украинское блюдо из кукурузной муки
Любое украинское блюдо, приготовленное по аутентичному рецепту, имеет собственный характер, настроение и душу. Она наполнена любовью, которая лишь подчеркивает вкус и позволяет им полностью насладиться. Поэтому стоит уметь готовить настоящие украинские блюда так, они точно найдут своих ценителей.
Как правильно приготовить лежки, аутентичное украинское блюдо из кукурузной муки, в Facebook рассказал журналист Константин Грубич. Этот рецепт он узнал от жителей небольшого села Колыбаевка возле Каменец-Подольского.
Ингредиенты для теста
- Кукурузная мука – 500 гр
- Вода – 250 мл
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Картофель + кисломолочный сыр
- Квашеная тушеная капуста
- Сыр кисломолочный
Ингредиенты для подачи
- Грибы
- Шкварки
Способ приготовления
1. Воду наливаем в кастрюлю, добавляем соль и доводим до кипения.
2. Добавляем кукурузную муку и крахмал, провариваем в течение 1 минуты, постоянно помешивая.
3. Даем тесту полностью остыть.
4. Формируем лежни, добавляя любую начинку по вкусу.
5. Чтобы тесто лучше лепилось и не прилипало к рукам, дополнительно используем кукурузную муку.
6. По аутентичному рецепту в качестве начинки для лежки следует использовать толченый вареный картофель с кисломолочным сыром, тушеную квашеную капусту или просто домашний сыр.
7. Формируем лежни и выкладываем на горячую сковороду с маслом. Обжариваем до золотистой корочки.
8. Также лежачие можно готовить и без какой-либо начинки. В таком случае просто формируем буханку из кукурузной муки и обжариваем на сковороде до готовности.
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