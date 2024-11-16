Любое украинское блюдо, приготовленное по аутентичному рецепту, имеет собственный характер, настроение и душу. Она наполнена любовью, которая лишь подчеркивает вкус и позволяет им полностью насладиться. Поэтому стоит уметь готовить настоящие украинские блюда так, они точно найдут своих ценителей.

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Как правильно приготовить лежки, аутентичное украинское блюдо из кукурузной муки, в Facebook рассказал журналист Константин Грубич. Этот рецепт он узнал от жителей небольшого села Колыбаевка возле Каменец-Подольского.

Ингредиенты для теста

Кукурузная мука – 500 гр

Вода – 250 мл

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Картофель + кисломолочный сыр

Квашеная тушеная капуста

Сыр кисломолочный

Ингредиенты для подачи

Грибы

Шкварки

Способ приготовления

1. Воду наливаем в кастрюлю, добавляем соль и доводим до кипения.

2. Добавляем кукурузную муку и крахмал, провариваем в течение 1 минуты, постоянно помешивая.

3. Даем тесту полностью остыть.

4. Формируем лежни, добавляя любую начинку по вкусу.

5. Чтобы тесто лучше лепилось и не прилипало к рукам, дополнительно используем кукурузную муку.

6. По аутентичному рецепту в качестве начинки для лежки следует использовать толченый вареный картофель с кисломолочным сыром, тушеную квашеную капусту или просто домашний сыр.

7. Формируем лежни и выкладываем на горячую сковороду с маслом. Обжариваем до золотистой корочки.

8. Также лежачие можно готовить и без какой-либо начинки. В таком случае просто формируем буханку из кукурузной муки и обжариваем на сковороде до готовности.

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