Лучше, чем обычные котлеты: как приготовить сочные фрикадельки на обед
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Когда хочется приготовить что-нибудь сытное, но не тратить много времени, стоит обратить внимание на нежные куриные фрикадельки. Благодаря рикотте они получаются особенно сочными и мягкими, а сливочный соус делает блюдо ещё более аппетитным. Такие фрикадельки прекрасно сочетаются с пастой, картофельным пюре или рисом.
Идея приготовления сочных куриных фрикаделек на обед опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- рикотта – 150 г
- панировочные сухари – 2-3 ст.л.
- лук репчатый – 1 шт.
- сливки 20% – 200 мл.
- укроп – небольшой пучок
- петрушка – небольшой пучок
- растительное масло – 1 ст.л. для обжаривания
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- паста или другой гарнир – для подачи
Способ приготовления:
1. В большой миске смешайте куриный фарш, яйцо, рикотту, панировочные сухари, соль, черный перец и мелко нарезанные укроп и петрушку. Хорошо перемешайте массу до однородности.
2. Из готового фарша сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера.
3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фрикадельки до легкой золотистой корочки со всех сторон. Затем переложите их на отдельную тарелку.
4. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. По желанию добавьте немного измельчённой свежей зелени.
5. Верните фрикадельки в сковороду, влейте сливки и тушите все вместе 2-3 минуты на небольшом огне. Соус должен немного загустеть, а мясо — полностью прогреться.
6. Подавайте горячие фрикадельки вместе с пастой, картофельным пюре, рисом или другим любимым гарниром, полив их сливочным соусом.
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