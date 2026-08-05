Когда хочется приготовить что-нибудь сытное, но не тратить много времени, стоит обратить внимание на нежные куриные фрикадельки. Благодаря рикотте они получаются особенно сочными и мягкими, а сливочный соус делает блюдо ещё более аппетитным. Такие фрикадельки прекрасно сочетаются с пастой, картофельным пюре или рисом.

Идея приготовления сочных куриных фрикаделек на обед опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

яйцо – 1 шт.

рикотта – 150 г

панировочные сухари – 2-3 ст.л.

лук репчатый – 1 шт.

сливки 20% – 200 мл.

укроп – небольшой пучок

петрушка – небольшой пучок

растительное масло – 1 ст.л. для обжаривания

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

паста или другой гарнир – для подачи

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте куриный фарш, яйцо, рикотту, панировочные сухари, соль, черный перец и мелко нарезанные укроп и петрушку. Хорошо перемешайте массу до однородности.

2. Из готового фарша сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера.

3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фрикадельки до легкой золотистой корочки со всех сторон. Затем переложите их на отдельную тарелку.

4. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. По желанию добавьте немного измельчённой свежей зелени.

5. Верните фрикадельки в сковороду, влейте сливки и тушите все вместе 2-3 минуты на небольшом огне. Соус должен немного загустеть, а мясо — полностью прогреться.

6. Подавайте горячие фрикадельки вместе с пастой, картофельным пюре, рисом или другим любимым гарниром, полив их сливочным соусом.

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