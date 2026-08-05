Лучше, чем обычные котлеты: как приготовить сочные фрикадельки на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,8 т.
Сочные тушеные фрикадельки на обед
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Когда хочется приготовить что-нибудь сытное, но не тратить много времени, стоит обратить внимание на нежные куриные фрикадельки. Благодаря рикотте они получаются особенно сочными и мягкими, а сливочный соус делает блюдо ещё более аппетитным. Такие фрикадельки прекрасно сочетаются с пастой, картофельным пюре или рисом. 

Идея приготовления сочных куриных фрикаделек на обед опубликована на странице ask edith в Instagram.

Рецепт сочных фрикаделек на сковороде

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • рикотта – 150 г
  • панировочные сухари – 2-3 ст.л.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • сливки 20% – 200 мл.
  • укроп – небольшой пучок
  • петрушка – небольшой пучок
  • растительное масло – 1 ст.л. для обжаривания
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • паста или другой гарнир – для подачи

Способ приготовления:

К фаршу добавляем необходимые ингредиенты

1. В большой миске смешайте куриный фарш, яйцо, рикотту, панировочные сухари, соль, черный перец и мелко нарезанные укроп и петрушку. Хорошо перемешайте массу до однородности.

2. Из готового фарша сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера.

Формируем фрикадельки

3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фрикадельки до легкой золотистой корочки со всех сторон. Затем переложите их на отдельную тарелку.

4. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. По желанию добавьте немного измельчённой свежей зелени.

Обжариваем фрикадельки

5. Верните фрикадельки в сковороду, влейте сливки и тушите все вместе 2-3 минуты на небольшом огне. Соус должен немного загустеть, а мясо — полностью прогреться.

6. Подавайте горячие фрикадельки вместе с пастой, картофельным пюре, рисом или другим любимым гарниром, полив их сливочным соусом.

Тушим фрикадельки в соусе

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