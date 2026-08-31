Лучше, чем обычные котлеты: как приготовить сочные куриные гнезда с начинкой в духовке

Из куриного фарша можно приготовить не только обычные котлеты. Если добавить начинку и запечь мясо в духовке, получится интересное блюдо на обед или ужин. Куриные гнезда можно приготовить сразу с несколькими начинками, чтобы каждый мог выбрать свой вариант.

Идея приготовления сочных гнезд из куриного фарша с начинкой опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для мясной основы:

куриный фарш – 700 г

лук – 2 шт.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу.

Для начинки:

консервированный ананас – 3 кольца

шампиньоны – 300 г

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

Для верхнего слоя:

сметана или майонез – 200 г

твёрдый сыр – 200 г

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинки. Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками, одну луковицу мелко нарежьте. Обжарьте лук до мягкости, добавьте грибы, посолите и готовьте, пока лишняя жидкость не выпарится.

2. Для второй начинки натрите морковь и нарежьте ещё одну луковицу. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости, в конце добавьте соль. Ананасы достаточно достать из банки и нарезать небольшими кусочками.

3. Куриный фарш переложите в миску, добавьте соль, перец, паприку и сухой чеснок. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по мясной массе.

4. Противень или форму для запекания застелите пергаментом. Из фарша сформируйте порционные плоские заготовки, а в центре каждой сделайте углубление, чтобы получилась форма гнезда.

5. В часть заготовок выложите ананас, в другие добавьте обжаренные грибы с луком, а остальные наполните морковно-луковой начинкой. Количество начинки регулируйте так, чтобы она не выпадала во время запекания.

6. Сверху каждое куриное гнездо смажьте небольшим количеством сметаны или майонеза. Посыпьте тертым сыром и поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

7. Запекайте примерно 30-35 минут, пока куриный фарш полностью не приготовится, а сыр сверху не станет румяным.

8. Готовые куриные гнезда можно подавать сразу после запекания. Они хорошо сочетаются со свежими овощами, зеленью, картофельным гарниром или лёгким салатом. Благодаря трем разным начинкам одно и то же блюдо каждый раз может иметь немного другой вкус.

9. Такой рецепт подойдет и для обычного домашнего ужина, и для праздничного стола. Куриные гнезда с начинкой легко разложить по порциям, а их необычный вид делает блюдо более интересным, чем обычные котлеты.

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