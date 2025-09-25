Видео дня
Лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты из куриного филе
Куриные котлеты будут значительно вкуснее, если мясо не измельчать в фарш, а именно нарезать. Такие изделия будут сочные, мягкие и точно не пересушатся на сковородке. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- сыр – 80 г
- яйцо – 2 шт.
- крахмал – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- укроп
- соль и специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе порезать небольшими кубиком.
2. Сыр натереть.
3. Сложить в тарелку.
4. Туда же добавить зелень и мелко нарезать лук.
5. Добавить яйца, крахмал, соль и специи.
6. Оставить на 20 минут затем жарить с каждой стороны до золотистого цвета под крышкой.
