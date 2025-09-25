Лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты из куриного филе

Куриные котлеты будут значительно вкуснее, если мясо не измельчать в фарш, а именно нарезать. Такие изделия будут сочные, мягкие и точно не пересушатся на сковородке. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • сыр – 80 г
  • яйцо – 2 шт.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • укроп
  • соль и специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порезать небольшими кубиком.

2. Сыр натереть.

3. Сложить в тарелку.

4. Туда же добавить зелень и мелко нарезать лук.

5. Добавить яйца, крахмал, соль и специи.

6. Оставить на 20 минут затем жарить с каждой стороны до золотистого цвета под крышкой.

