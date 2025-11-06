Если вы хотите приготовить сочное и ароматное блюдо без лишних усилий, запеченная свинина в духовке станет отличным выбором. Она получается нежной внутри, с аппетитной корочкой снаружи, а сочетание майонеза, горчицы и маринованных огурцов добавляет мясу пикантности. Это отличный вариант для сытного обеда или праздничного ужина, который легко заменит привычные отбивные. Главное – не передержать блюдо в духовке, и тогда свинина останется мягкой и сочной.

Идея приготовления сочной свинины в духовке опубликована на странице фудблогера iriskaь dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

свиной биток – 750 г

соль – по вкусу

майонез или сметана – 3 ст.л.

зерновая горчица – 2 ч.л.

лук – 1 шт.

маринованные огурцы – 2-3 шт.

твердый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свиной биток нарежьте порционными кусками толщиной примерно 1,5 см.

2. Сделайте на каждом куске неглубокие крестообразные надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось соусом.

3. Посолите с обеих сторон и смажьте смесью майонеза (или сметаны) и зерновой горчицы.

4. Лук нарежьте кольцами, маринованные огурцы – тонкими ломтиками.

5. Выложите свинину в форму для запекания, сверху распределите лук и огурцы.

6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут.

7. После этого посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 10-15 минут до появления румяной корочки.

8. Подавайте горячим с любимым гарниром или овощами.

Свинина получается удивительно нежной, ароматной и сочной – даже лучше, чем классические отбивные.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: