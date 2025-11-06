Лучше классических отбивных: как приготовить сочную свинину в духовке
Если вы хотите приготовить сочное и ароматное блюдо без лишних усилий, запеченная свинина в духовке станет отличным выбором. Она получается нежной внутри, с аппетитной корочкой снаружи, а сочетание майонеза, горчицы и маринованных огурцов добавляет мясу пикантности. Это отличный вариант для сытного обеда или праздничного ужина, который легко заменит привычные отбивные. Главное – не передержать блюдо в духовке, и тогда свинина останется мягкой и сочной.
Идея приготовления сочной свинины в духовке опубликована на странице фудблогера iriskaь dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- свиной биток – 750 г
- соль – по вкусу
- майонез или сметана – 3 ст.л.
- зерновая горчица – 2 ч.л.
- лук – 1 шт.
- маринованные огурцы – 2-3 шт.
- твердый сыр – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свиной биток нарежьте порционными кусками толщиной примерно 1,5 см.
2. Сделайте на каждом куске неглубокие крестообразные надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось соусом.
3. Посолите с обеих сторон и смажьте смесью майонеза (или сметаны) и зерновой горчицы.
4. Лук нарежьте кольцами, маринованные огурцы – тонкими ломтиками.
5. Выложите свинину в форму для запекания, сверху распределите лук и огурцы.
6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут.
7. После этого посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 10-15 минут до появления румяной корочки.
8. Подавайте горячим с любимым гарниром или овощами.
Свинина получается удивительно нежной, ароматной и сочной – даже лучше, чем классические отбивные.
