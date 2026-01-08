Любимый соленый крекер можно очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего четыре ингредиента. В основе – обычный лук, который делает изделия пикантными и очень ароматными.

Идея приготовления домашнего лукового крекера опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram.

Ингредиенты:

2 луковицы

280 г муки, 100 г растительного масла

2 ч. л. соли (1 – в тесто, 1 – для посыпки)

1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Лук взбить в блендере вместе с растительным маслом.

2. Добавить соль, разрыхлитель и муку.

3. Замесить тесто.

4. Раскатать его в тонкий пласт и посыпать солью.

5. Нарезать на квадратики и запекать примерно 10 минут в духовке при температуре 180 градусов.

