Лучше магазинного: как приготовить вкусный луковый крекер в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
72
Любимый соленый крекер можно очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего четыре ингредиента. В основе – обычный лук, который делает изделия пикантными и очень ароматными.

Идея приготовления домашнего лукового крекера опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram.

Ингредиенты:

  • 2 луковицы
  • 280 г муки, 100 г растительного масла
  • 2 ч. л. соли (1 – в тесто, 1 – для посыпки)
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Лук взбить в блендере вместе с растительным маслом.

2. Добавить соль, разрыхлитель и муку.

3. Замесить тесто.

4. Раскатать его в тонкий пласт и посыпать солью.

5. Нарезать на квадратики и запекать примерно 10 минут в духовке при температуре 180 градусов.

