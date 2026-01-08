Все рецепты
Лучше магазинного: как приготовить вкусный луковый крекер в домашних условиях
Любимый соленый крекер можно очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего четыре ингредиента. В основе – обычный лук, который делает изделия пикантными и очень ароматными.
Идея приготовления домашнего лукового крекера опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 луковицы
- 280 г муки, 100 г растительного масла
- 2 ч. л. соли (1 – в тесто, 1 – для посыпки)
- 1 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Лук взбить в блендере вместе с растительным маслом.
2. Добавить соль, разрыхлитель и муку.
3. Замесить тесто.
4. Раскатать его в тонкий пласт и посыпать солью.
5. Нарезать на квадратики и запекать примерно 10 минут в духовке при температуре 180 градусов.
