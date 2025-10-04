Салат с баклажанами – это вкусный и сытный вариант, который легко сделать дома. Он сочетает нежность овощей, аромат чеснока и сливочный вкус сыра. Блюдо выглядит ярко и аппетитно, а готовится совсем не сложно. Такой салат станет отличной заменой привычной "Мимозе" и понравится всем гостям.

Идея приготовления майонезного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

чеснок – 4 зубчика

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

плавленый сырок – 1 шт.

яйца – 3 шт.

майонез – по вкусу

соль, перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны, обжарьте их с измельченным чесноком на небольшом количестве масла. Посолите и поперчите по вкусу.

2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Обжарьте их вместе до мягкости, немного подсолите.

3. Отварите яйца, натрите на терке. Плавленый сырок также натрите.

4. Выкладывайте слоями:

первый слой – баклажаны с чесноком;

второй – лук с морковью;

третий – яйца;

четвертый – плавленый сырок.Каждый слой, кроме верхнего, смазывайте майонезом.

5. Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он пропитался.

6. Подавать салат можно в креманках или на плоской тарелке – будет выглядеть празднично и привлекательно.

