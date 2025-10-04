Лучше "Мимозы": как приготовить вкусный майонезный салат с баклажанами
Салат с баклажанами – это вкусный и сытный вариант, который легко сделать дома. Он сочетает нежность овощей, аромат чеснока и сливочный вкус сыра. Блюдо выглядит ярко и аппетитно, а готовится совсем не сложно. Такой салат станет отличной заменой привычной "Мимозе" и понравится всем гостям.
Идея приготовления майонезного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- майонез – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Нарежьте баклажаны, обжарьте их с измельченным чесноком на небольшом количестве масла. Посолите и поперчите по вкусу.
2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Обжарьте их вместе до мягкости, немного подсолите.
3. Отварите яйца, натрите на терке. Плавленый сырок также натрите.
4. Выкладывайте слоями:
- первый слой – баклажаны с чесноком;
- второй – лук с морковью;
- третий – яйца;
- четвертый – плавленый сырок.Каждый слой, кроме верхнего, смазывайте майонезом.
5. Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он пропитался.
6. Подавать салат можно в креманках или на плоской тарелке – будет выглядеть празднично и привлекательно.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: