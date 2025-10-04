Лучше "Мимозы": как приготовить вкусный майонезный салат с баклажанами

Лучше 'Мимозы': как приготовить вкусный майонезный салат с баклажанами

Салат с баклажанами – это вкусный и сытный вариант, который легко сделать дома. Он сочетает нежность овощей, аромат чеснока и сливочный вкус сыра. Блюдо выглядит ярко и аппетитно, а готовится совсем не сложно. Такой салат станет отличной заменой привычной "Мимозе" и понравится всем гостям.

Идея приготовления майонезного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Лучше ''Мимозы'': как приготовить вкусный майонезный салат с баклажанами

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • плавленый сырок – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • майонез – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

Лучше ''Мимозы'': как приготовить вкусный майонезный салат с баклажанами

1. Нарежьте баклажаны, обжарьте их с измельченным чесноком на небольшом количестве масла. Посолите и поперчите по вкусу.

2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Обжарьте их вместе до мягкости, немного подсолите.

Лучше ''Мимозы'': как приготовить вкусный майонезный салат с баклажанами

3. Отварите яйца, натрите на терке. Плавленый сырок также натрите.

4. Выкладывайте слоями:

  • первый слой – баклажаны с чесноком;
  • второй – лук с морковью;
  • третий – яйца;
  • четвертый – плавленый сырок.Каждый слой, кроме верхнего, смазывайте майонезом.
Лучше ''Мимозы'': как приготовить вкусный майонезный салат с баклажанами

5. Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он пропитался.

6. Подавать салат можно в креманках или на плоской тарелке – будет выглядеть празднично и привлекательно.

Лучше ''Мимозы'': как приготовить вкусный майонезный салат с баклажанами

