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Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии
Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба. Ее можно запекать, тушить, мариновать. Также этот продукт подходит даже для шашлыка.
Идея приготовления шашлыка из скумбрии опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Особый вкус блюду придает пикантный соус с горчицей и медом.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- горчица дижонская – 2 ч.л
- горчица французская – 2 ч.л.
- соевый соус – 2-3 ч.л.
- мед – 3 ч.л.
Способ приготовления:
1. Подмороженную скумбрию почистить.
2. Нарезать на кусочки.
3. Вынуть кисту и закрутить в рулетике.
4. Такие рыбные рулетики нанизать на шпажки.
5. Для соуса соединить мед, горчицу и соевый соус.
6. Солить не нужно.
7. Рыбу выложить на пергамент, смазать соусом и отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 30 минут.
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