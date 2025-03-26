Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии

Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба. Ее можно запекать, тушить, мариновать. Также этот продукт подходит даже для шашлыка.

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Идея приготовления шашлыка из скумбрии опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Особый вкус блюду придает пикантный соус с горчицей и медом.

Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • горчица дижонская – 2 ч.л
  • горчица французская – 2 ч.л.
  • соевый соус – 2-3 ч.л.
  • мед – 3 ч.л.

Способ приготовления:

Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии

1. Подмороженную скумбрию почистить.

2. Нарезать на кусочки.

Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии

3. Вынуть кисту и закрутить в рулетике.

Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии

4. Такие рыбные рулетики нанизать на шпажки.

Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии

5. Для соуса соединить мед, горчицу и соевый соус.

6. Солить не нужно.

Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии

7. Рыбу выложить на пергамент, смазать соусом и отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 30 минут.

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