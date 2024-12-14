Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой
Закуски с красной рыбой всегда смотрятся эффектно и подходят для праздничного стола. Предлагаем попробовать простой, но очень оригинальный рецепт, который станет великолепной альтернативой классическим бутербродам. Сочетание нежного крем-сыра, слабосоленой рыбы и свежего укропа создает изысканный вкус.
Идеей приготовления поделилась фудблогер с ником zefirka recipes в Instgaram. Такая закуска не только порадует гостей, но и станет украшением новогоднего стола.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый – 6 ломтиков
- крем-сыр (типа Philadelphia) – 150 г
- слабосоленая красная рыба – 150 г
- укроп или измельченные фисташки – 50 г
Способ приготовления:
1. Раскатайте ломтики тостового хлеба скалкой, чтобы они стали тонкими и гибкими.
2. Смажьте каждый кусочек хлеба равномерным слоем крем-сыра.
3. На каждый кусочек уложите тонкие ломтики слабосоленой красной рыбы.
4. Аккуратно закрутите хлеб с начинкой в рулетике, фиксируя форму.
5. Верхнюю часть рулетиков также смажьте крем-сыром.
6. Затем обрушите их в измельченном укропе или фисташках для яркого аромата и эффектного вида.
7. Нарежьте рулетики на небольшие кусочки перед подачей.
8. Выложите на тарелку, украсив зеленью.
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