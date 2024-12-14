Закуски с красной рыбой всегда смотрятся эффектно и подходят для праздничного стола. Предлагаем попробовать простой, но очень оригинальный рецепт, который станет великолепной альтернативой классическим бутербродам. Сочетание нежного крем-сыра, слабосоленой рыбы и свежего укропа создает изысканный вкус.

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Идеей приготовления поделилась фудблогер с ником zefirka recipes в Instgaram. Такая закуска не только порадует гостей, но и станет украшением новогоднего стола.

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 6 ломтиков

крем-сыр (типа Philadelphia) – 150 г

слабосоленая красная рыба – 150 г

укроп или измельченные фисташки – 50 г

Способ приготовления:

1. Раскатайте ломтики тостового хлеба скалкой, чтобы они стали тонкими и гибкими.

2. Смажьте каждый кусочек хлеба равномерным слоем крем-сыра.

3. На каждый кусочек уложите тонкие ломтики слабосоленой красной рыбы.

4. Аккуратно закрутите хлеб с начинкой в рулетике, фиксируя форму.

5. Верхнюю часть рулетиков также смажьте крем-сыром.

6. Затем обрушите их в измельченном укропе или фисташках для яркого аромата и эффектного вида.

7. Нарежьте рулетики на небольшие кусочки перед подачей.

8. Выложите на тарелку, украсив зеленью.

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