Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой

Закуски с красной рыбой всегда смотрятся эффектно и подходят для праздничного стола. Предлагаем попробовать простой, но очень оригинальный рецепт, который станет великолепной альтернативой классическим бутербродам. Сочетание нежного крем-сыра, слабосоленой рыбы и свежего укропа создает изысканный вкус.

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Идеей приготовления поделилась фудблогер с ником zefirka recipes в Instgaram. Такая закуска не только порадует гостей, но и станет украшением новогоднего стола.

Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой

Ингредиенты:

  • хлеб тостовый – 6 ломтиков
  • крем-сыр (типа Philadelphia) – 150 г
  • слабосоленая красная рыба – 150 г
  • укроп или измельченные фисташки – 50 г

Способ приготовления:

Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой

1. Раскатайте ломтики тостового хлеба скалкой, чтобы они стали тонкими и гибкими.

2. Смажьте каждый кусочек хлеба равномерным слоем крем-сыра.

Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой

3. На каждый кусочек уложите тонкие ломтики слабосоленой красной рыбы.

4. Аккуратно закрутите хлеб с начинкой в рулетике, фиксируя форму.

Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой

5. Верхнюю часть рулетиков также смажьте крем-сыром.

Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой

6. Затем обрушите их в измельченном укропе или фисташках для яркого аромата и эффектного вида.

Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой

7. Нарежьте рулетики на небольшие кусочки перед подачей.

8. Выложите на тарелку, украсив зеленью.

Лучше обычных бутербродов: как приготовить оригинальную новогоднюю закуску с красной рыбой

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