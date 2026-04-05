Вместо привычных котлет из фарша можно приготовить сочные тефтели. Для того, чтобы блюдо получилось действительно сытным, добавьте булгур. Для сочности полейте сформированные изделия пикантным томатным соусом.

Идея приготовления сочных тефтелей с булгуром опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

500 г фарша

1 морковь

1 лук

100 г сырого булгура

100 мл. кетчупа/томатной пасты

100 г сметаны

50-100 мл. воды

копченая паприка, черный перец, соль

Способ приготовления:

1. Промыть и отварить булгур, лук обжарить с морковью.

2. Соединить фарш, булгур, зажарку, черный перец и соль.

3. Влажными ручками сформировать тефтели и выложить в форму для запекания.

4. Для заливки соединить кетчуп, сметану, воду и специи, залить смесью тефтели.

5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

