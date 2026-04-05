Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели с булгуром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
3,8 т.
Вместо привычных котлет из фарша можно приготовить сочные тефтели. Для того, чтобы блюдо получилось действительно сытным, добавьте булгур. Для сочности полейте сформированные изделия пикантным томатным соусом.

Идея приготовления сочных тефтелей с булгуром опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500 г фарша
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 100 г сырого булгура
  • 100 мл. кетчупа/томатной пасты
  • 100 г сметаны
  • 50-100 мл. воды
  • копченая паприка, черный перец, соль

Способ приготовления:

1. Промыть и отварить булгур, лук обжарить с морковью.

2. Соединить фарш, булгур, зажарку, черный перец и соль.

3. Влажными ручками сформировать тефтели и выложить в форму для запекания.

4. Для заливки соединить кетчуп, сметану, воду и специи, залить смесью тефтели.

5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

