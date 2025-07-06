Сезон молодого картофеля в разгаре. Такой овощ чаще всего отваривают, а затем подают со сметаной или шкварками. Также очень вкусно пожарить продукт с маслом, чесноком и зеленью.

Идея приготовления жареного картофеля на сковородке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1-1,5 кг.

вода – 150 мл.

масло – 120 г

паприка – 1 ч.л.

соль – по вкусу

укроп измельченный

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

1. Помыть молодой картофель и выложить в сковородку с бортиками.

2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности.

3. Вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут (в зависимости от размера картофеля).

4. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.

5. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.

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