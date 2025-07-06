Лучше отварной: как вкусно пожарить молодую картошку на сковородке
Сезон молодого картофеля в разгаре. Такой овощ чаще всего отваривают, а затем подают со сметаной или шкварками. Также очень вкусно пожарить продукт с маслом, чесноком и зеленью.
Идея приготовления жареного картофеля на сковородке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1-1,5 кг.
- вода – 150 мл.
- масло – 120 г
- паприка – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- укроп измельченный
- чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления:
1. Помыть молодой картофель и выложить в сковородку с бортиками.
2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности.
3. Вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут (в зависимости от размера картофеля).
4. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.
5. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.
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