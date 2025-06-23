Лучше привычного плова: с чем вкусно приготовить рис для малышей на обед
Рис – это достаточно калорийный продукт. Поэтому если речь идет о детях, крупу нужно совместить с правильными ингредиентами, чтобы не было очень тяжело на желудок. На этот случай прекрасно подойдет брокколи, а также красная рыба.
Идея приготовления риса с красной рыбой и брокколи на обед опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Для блюда понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- рис – 2 ст.л.
- филе красной рыбы – 40 г
- соцветия брокколи – 3-4 шт.(около 50 г)
- вода – 200 мл.
- кусочек сливочного масла – по желанию
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промыть несколько раз.
2. Брокколи мелко нарезать.
3. Рыбу очистить от костей и кожи.
4. Нарезать небольшими кусочками.
5. В небольшую кастрюлю положить рис, рыбу, брокколи и залить водой.
6. Довести до кипения.
7. Уменьшить огонь и варить под крышкой 20-25 минут до готовности.
8. Если ребенок еще не ест кусочки, блюдо можно растолочь вилкой или перебить блендером до желаемой текстуры.
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