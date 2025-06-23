Рис – это достаточно калорийный продукт. Поэтому если речь идет о детях, крупу нужно совместить с правильными ингредиентами, чтобы не было очень тяжело на желудок. На этот случай прекрасно подойдет брокколи, а также красная рыба.

Идея приготовления риса с красной рыбой и брокколи на обед опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Для блюда понадобится минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

рис – 2 ст.л.

филе красной рыбы – 40 г

соцветия брокколи – 3-4 шт.(около 50 г)

вода – 200 мл.

кусочек сливочного масла – по желанию

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промыть несколько раз.

2. Брокколи мелко нарезать.

3. Рыбу очистить от костей и кожи.

4. Нарезать небольшими кусочками.

5. В небольшую кастрюлю положить рис, рыбу, брокколи и залить водой.

6. Довести до кипения.

7. Уменьшить огонь и варить под крышкой 20-25 минут до готовности.

8. Если ребенок еще не ест кусочки, блюдо можно растолочь вилкой или перебить блендером до желаемой текстуры.

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