Куриный рулет с беконом – это блюдо, которое легко заменит традиционные отбивные. Готовится просто, выглядит празднично, а вкус настолько насыщенный, что его захочется повторять снова и снова. Такой рулет станет отличным вариантом и для семейного обеда, и для праздничного стола. Его можно подавать горячим или холодным – в любом варианте блюдо останется сочным, ароматным и очень аппетитным.

Идея приготовления сытного мясного рулета на каждый день и для праздничного стола опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2-3 шт.

бекон – 200 г

лук – 1 шт.

грибы (шампиньоны или другие) – 300 г

сливочный сыр – 120 г

соус терияки – 40 г

соль, приправа для курицы, чили – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе хорошо отбейте – оно должно стать тонким и нежным.

2. На лист пергамента выложите ломтики бекона внахлест. Сверху равномерно распределите сливочный сыр. Затем выложите отбитое филе.

3. Лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета, немного посолите. Выложите эту начинку поверх филе.

4. Аккуратно сверните рулет с помощью пергамента.

5. Переложите рулет на противень и запекайте 20 минут при температуре 180°C.

6. Смажьте рулет соусом терияки и запекайте еще 5 минут до красивой румяной корочки.

7. Готовый рулет посыпьте свежей зеленью. Его можно подавать горячим с гарниром или охлажденным в качестве закуски.

