Лучше шашлыка: как вкусно запечь сочные ребрышки в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Лучше шашлыка: как вкусно запечь сочные ребрышки в духовке

Если нет возможности пожарить шашлык на природе – можно запечь очень сочные ребрышки в духовке. Для этого вам понадобятся горчица, томатный соус и мед. Мясо отлично пропекается, сверху на нем появляется аппетитная золотистая корочка.

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Идея приготовления сочных запеченных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Особого вкуса придаст мед.

Лучше шашлыка: как вкусно запечь сочные ребрышки в духовке

Ингредиенты:

  • свиные ребрышки – 1,5 кг.
  • горчица – 2 ст.л.
  • томатный соус – 2 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Лучше шашлыка: как вкусно запечь сочные ребрышки в духовке

1. Зачистить ребра от плёнок.

2. Смазать горчицей и посолить.

Лучше шашлыка: как вкусно запечь сочные ребрышки в духовке

3. Завернуть ребра в пергамент и фольгу.

Лучше шашлыка: как вкусно запечь сочные ребрышки в духовке

4. Запекать 2 часа при температуре 180 градусов.

Лучше шашлыка: как вкусно запечь сочные ребрышки в духовке

5. В миску влить томатный соус.

Лучше шашлыка: как вкусно запечь сочные ребрышки в духовке

6. Достать ребра из пергамента и фольги, смазать соусом и запекать при температуре 200 градусов 5-10 минут.

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