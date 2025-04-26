Если нет возможности пожарить шашлык на природе – можно запечь очень сочные ребрышки в духовке. Для этого вам понадобятся горчица, томатный соус и мед. Мясо отлично пропекается, сверху на нем появляется аппетитная золотистая корочка.

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Идея приготовления сочных запеченных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Особого вкуса придаст мед.

Ингредиенты:

свиные ребрышки – 1,5 кг.

горчица – 2 ст.л.

томатный соус – 2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Зачистить ребра от плёнок.

2. Смазать горчицей и посолить.

3. Завернуть ребра в пергамент и фольгу.

4. Запекать 2 часа при температуре 180 градусов.

5. В миску влить томатный соус.

6. Достать ребра из пергамента и фольги, смазать соусом и запекать при температуре 200 градусов 5-10 минут.

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