Лучше винегрета: какой вкусный салат приготовить со свеклой
Свекла – очень питательный продукт, который очень легко испортить тяжелыми майонезными заправками и большим количеством разнообразных ингредиентов. Можно добавить немного овощей, фету и травы. Отличным дополнением к этим продуктам станет обычное растительное масло в сочетании с яблочным уксусом.
Идея приготовления легкого салата со свеклой опубликована на странице фудблогера Анастасии (tsarlova n) в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла
- фета или крем сыр
- синий лук
- масло
- соль, перец
- уксус яблочный
- сахар (немного чтобы выровнять кислотность)
- сушеная зелень
Способ приготовления:
1. Отварите или запеките свеклу.
2. Очень быстро можно запечь свеклу в мультипечке при температуре 185 градусов 45-50 минут.
3. Нарезать готовую свеклу на кубики.
4. Лук нарезать соломкой.
5. Добавить фету или крем сыр.
6. Добавить сушеную зелень.
7. Заправить растительным маслом, уксусом и специями.
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