Свекла – очень питательный продукт, который очень легко испортить тяжелыми майонезными заправками и большим количеством разнообразных ингредиентов. Можно добавить немного овощей, фету и травы. Отличным дополнением к этим продуктам станет обычное растительное масло в сочетании с яблочным уксусом.

Идея приготовления легкого салата со свеклой опубликована на странице фудблогера Анастасии (tsarlova n) в Instagram.

Ингредиенты:

свекла

фета или крем сыр

синий лук

масло

соль, перец

уксус яблочный

сахар (немного чтобы выровнять кислотность)

сушеная зелень

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките свеклу.

2. Очень быстро можно запечь свеклу в мультипечке при температуре 185 градусов 45-50 минут.

3. Нарезать готовую свеклу на кубики.

4. Лук нарезать соломкой.

5. Добавить фету или крем сыр.

6. Добавить сушеную зелень.

7. Заправить растительным маслом, уксусом и специями.

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