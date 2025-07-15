Лучше винегрета: какой вкусный салат приготовить со свеклой

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Лучше винегрета: какой вкусный салат приготовить со свеклой

Свекла – очень питательный продукт, который очень легко испортить тяжелыми майонезными заправками и большим количеством разнообразных ингредиентов. Можно добавить немного овощей, фету и травы. Отличным дополнением к этим продуктам станет обычное растительное масло в сочетании с яблочным уксусом.

Идея приготовления легкого салата со свеклой опубликована на странице фудблогера Анастасии (tsarlova n) в Instagram.

Лучше винегрета: какой вкусный салат приготовить со свеклой

Ингредиенты:

  • свекла
  • фета или крем сыр
  • синий лук
  • масло
  • соль, перец
  • уксус яблочный
  • сахар (немного чтобы выровнять кислотность)
  • сушеная зелень

Способ приготовления:

Лучше винегрета: какой вкусный салат приготовить со свеклой

1. Отварите или запеките свеклу.

2. Очень быстро можно запечь свеклу в мультипечке при температуре 185 градусов 45-50 минут.

Лучше винегрета: какой вкусный салат приготовить со свеклой

3. Нарезать готовую свеклу на кубики.

Лучше винегрета: какой вкусный салат приготовить со свеклой

4. Лук нарезать соломкой.

5. Добавить фету или крем сыр.

Лучше винегрета: какой вкусный салат приготовить со свеклой

6. Добавить сушеную зелень.

7. Заправить растительным маслом, уксусом и специями.

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