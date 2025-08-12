Лучшее тесто для домашней пиццы: рецепт, который получится у всех
Идеально тонкую и нежную домашнюю пиццу очень легко сделать в домашних условиях. Весь секрет идеального результата в опаре – ее нужно готовить по четкой технологии с соблюдением пропорций.
Идея приготовления идеальной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк(alionakarpiuk) в Instagram.
Ингредиенты на 2 пиццы:
- 5 г сухих дрожжей
- 2 ст.л. сахара
- 75 г муки (первая порция)
- 220 мл теплой воды
- 50 мл теплого молока
Ингредиенты для опары:
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ст.л. оливкового масла
- 300 г муки
Ингредиенты для начинки:
- майонез с чесноком
- шампиньоны
- куриное филе
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Смешать дрожжи, сахар, первую порцию муки, воду и молоко, оставить на 15-20 минут для активации.
2. добавить 0,5 ч.л. соли, 1 ст.л. оливкового масла и 300 г муки.
3. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на час.
4. Поделить на 2 части, раскатать или растянуть руками на пергаменте, присыпанном манкой.
5. Выложить начинку.
6. Выпекать при максимальной температуре духовки 10-15 минут.
