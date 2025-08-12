Идеально тонкую и нежную домашнюю пиццу очень легко сделать в домашних условиях. Весь секрет идеального результата в опаре – ее нужно готовить по четкой технологии с соблюдением пропорций.

Идея приготовления идеальной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк(alionakarpiuk) в Instagram.

Ингредиенты на 2 пиццы:

5 г сухих дрожжей

2 ст.л. сахара

75 г муки (первая порция)

220 мл теплой воды

50 мл теплого молока

Ингредиенты для опары:

0,5 ч.л. соли

1 ст.л. оливкового масла

300 г муки

Ингредиенты для начинки:

майонез с чесноком

шампиньоны

куриное филе

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Смешать дрожжи, сахар, первую порцию муки, воду и молоко, оставить на 15-20 минут для активации.

2. добавить 0,5 ч.л. соли, 1 ст.л. оливкового масла и 300 г муки.

3. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на час.

4. Поделить на 2 части, раскатать или растянуть руками на пергаменте, присыпанном манкой.

5. Выложить начинку.

6. Выпекать при максимальной температуре духовки 10-15 минут.

