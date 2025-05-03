Лучшие мясных: делимся простым рецептом бюджетных капустных котлет
Капуста – универсальный овощ, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. Одной из таких являются котлеты. Если правильно сочетать ингредиенты, изделия получатся очень сочными и аппетитными.
Идея приготовления сочных овощных котлет опубликована на странице фудблогера vfood55 в Instagram. На вашей кухне точно найдутся нужные ингредиенты.
Ингредиенты:
- капуста – 1 небольшая
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- желток – 1 шт.
- мука – 4 ст.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте тоненько.
2. Отварите 5 минут.
3. Воду слейте.
4. Отожмите капусту.
5. Морковь почистите, натрите.
6. Лук почистите, помойте, нашинкуйте.
7. Лук и морковь пожарьте, охладите.
8. Капусту, морковь, лук, яйцо, желток – все это перемешайте.
9. Добавьте муку, соль, перец.
10. Сформуйте котлетки и пожарьте на растительном масле.
11. Поставьте в духовку на 10 минут.
11. Подавайте со сметаной.
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