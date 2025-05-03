Капуста – универсальный овощ, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. Одной из таких являются котлеты. Если правильно сочетать ингредиенты, изделия получатся очень сочными и аппетитными.

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Идея приготовления сочных овощных котлет опубликована на странице фудблогера vfood55 в Instagram. На вашей кухне точно найдутся нужные ингредиенты.

Ингредиенты:

капуста – 1 небольшая

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

желток – 1 шт.

мука – 4 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте тоненько.

2. Отварите 5 минут.

3. Воду слейте.

4. Отожмите капусту.

5. Морковь почистите, натрите.

6. Лук почистите, помойте, нашинкуйте.

7. Лук и морковь пожарьте, охладите.

8. Капусту, морковь, лук, яйцо, желток – все это перемешайте.

9. Добавьте муку, соль, перец.

10. Сформуйте котлетки и пожарьте на растительном масле.

11. Поставьте в духовку на 10 минут.

11. Подавайте со сметаной.

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