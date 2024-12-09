На столе, за которым собирается вся семья, чтобы отпраздновать приход Рождества, всегда находится много вкусных блюд и алкоголя. И если хозяйки готовят основные блюда, салаты и десерты, стремясь сделать их шедевральными, то почему бы не сделать то же самое с алкоголем?

Видео дня

Фудблогер с ником treskablog в Instagram представила авторский рецепт замечательного напитка, идеально подходящего к Рождеству. Он не только понравится абсолютно всем, но и создаст хорошее настроение.

Ингредиенты

Водка – 0,7 л

Лимоны – 5-10 шт. в зависимости от размера.

Сахар – 250 г

Способ приготовления

1. Снимаем цедру с 5 лимонов. Тоненько, чтобы белого было минимально.

2. Выжимаем сок лимонов. Должно получиться 300-350 мл.

3. В сотейнике смешиваем сок и сахар. Просто нагреваем до растворения сахара, сильно нагревать не следует. Если случайно перегрели, тогда подождите, когда сироп остынет до комнатной температуры.

4. Все заливаем в бутылку, закрываем и отправляем в темное прохладное место минимум на 10 дней.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты алкогольных напитков: