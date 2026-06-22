Запеченная курица часто получается сухой, если её неправильно подготовить. Именно маринад играет ключевую роль в том, чтобы мясо оставалось нежным и сочным. Простое сочетание доступных ингредиентов способно полностью изменить вкус блюда. Такой маринад подходит для куриных бедрышек и голеней. Готовится он быстро и не требует сложных продуктов.

Идея приготовления маринада для сочной курицы опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты для маринада:

куриные окорочка – 1 кг.

сметана – 4-5 ст.л.

горчица (обычная или дижонская) – 1-2 ст.л.

лук – 1-2 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

соль – 1,5-2 ч.л.

специи для курицы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала куриные окорочка нужно хорошо промыть и обсушить.

2. В глубокой миске смешать сметану, горчицу, измельченный чеснок, натертый или мелко нарезанный лук, соль и специи.

3. Полученной смесью тщательно обмазать мясо со всех сторон, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусок.

4. Курицу оставить мариноваться не менее чем на 1-2 часа, а по возможности – на ночь в холодильнике. Это позволит мясу лучше пропитаться специями и стать более нежным.

5. Затем выложить курицу в рукав для запекания или форму, накрыть фольгой и запекать в духовке при температуре 200 градусов примерно 30 минут.

6. После этого снять фольгу и допекать еще около 10 минут при 180 градусах до образования легкой румяной корочки.

7. Готовую курицу следует подавать горячей вместе с гарниром или свежими овощами. Такой простой маринад делает мясо сочным, мягким и насыщенным на вкус без лишних усилий.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: