Лук является ключевым ингредиентом для приготовления большинства основных блюд. Именно поэтому большинство хозяек предпочитают, чтобы этот овощ был дома всегда. Для этого важно соблюдать правила хранения.

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Чтобы дома всегда был свежий лук и не портился в течение длительного времени, существует много методов его хранения. Но самым действенным из них недавно с Express поделился Чак Силлари, повар и основатель Mortadella Head.

По словам Силлари, он всегда хранит лук в целом и сыром виде в амбаре, положив его в корзину. Он предпочитает открытую емкость, ведь тогда обеспечивается хорошая циркуляция воздуха и, как следствие, лук остается сухим. Отсутствие движения воздуха может привести к накоплению влаги, что не влияет на овощ.

Основной секрет длительного хранения лука состоит в отсутствии источников воды вблизи. Таким образом, овощ не сможет накопить в себе лишнюю влагу, что ускоряет процессы гниения. Тепло и свет также могут спровоцировать прорастание лука, в результате чего он станет зеленым и приобретет горький вкус. Поэтому место, где вы храните овощ, не должно содержать источников света.

Если у вас нет амбара или подвала, можно хранить лук в кухонном шкафчике, расположенном подальше от водопроводного крана, а также плитки и духовки. При соблюдении таких условий хранения овощ будет оставаться свежими неделями.

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