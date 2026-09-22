Любимый салат с курицей и ананасами: лучший рецепт для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
246
Вкусный салат с курицей и ананасами
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Салат с курицей и ананасами легко приготовить из нескольких привычных продуктов. Сочетание нежного мяса, сладковатого ананаса, кукурузы и твёрдого сыра придаёт ему насыщенный вкус. Все ингредиенты нужно лишь подготовить, нарезать и смешать с заправкой. Такой салат хорошо подходит как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.

Идея приготовления праздничного салата с курицей и ананасами опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Рецепт нежного салата с курицей и ананасами

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 4-5 шт.
  • консервированный ананас – 1 банка
  • консервированная кукуруза – 1 банка
  • яйца – 3-4 шт.
  • твердый сыр – 150 г
  • майонез – 130-140 г
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • лавровый лист – 1 шт.
  • чёрный перец горошком – несколько горошин

Способ приготовления:

Заливаем курицу водой

1. Промойте окорочка, переложите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте соль, лавровый лист и несколько горошин черного перца. Варите мясо до полной готовности, после чего выньте из бульона и оставьте остывать.

2. Когда курица остынет, отделите мясо от костей, если использовали окорочка с косточкой. Нарежьте его небольшими кубиками.

Отвариваем курицу

3. Консервированный ананас достаньте из банки и также нарежьте кусочками, если он продается кольцами или крупными ломтиками.

4. Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде и очистите. Нарежьте их небольшими кубиками. Твердый сыр натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками, в зависимости от желаемой текстуры салата.

Измельчаем необходимые ингредиенты

5. В глубокой миске смешайте курицу, ананас, кукурузу, яйца и сыр. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

Заправляем салат майонезом

6. Попробуйте салат и, при необходимости, добавьте соль и молотый черный перец. Количество майонеза можно регулировать по своему вкусу, в зависимости от того, насколько сочным должно быть блюдо.

7. Перед подачей салат с курицей и ананасами можно поставить в холодильник на 30-60 минут. За это время вкусы лучше сочетаются, а блюдо станет более охлажденным и удобным для подачи.

Готовый салат

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