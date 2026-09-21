Маффины с яблоками и хрустящей крошкой: простой рецепт к чаю

Яблочные маффины со штрейзелем отлично подходят для домашнего чаепития, когда хочется приготовить что-то простое, но более интересное, чем обычный пирог. Особый вкус выпечке придают яблоки, которые перед добавлением в тесто нужно немного карамелизовать на сковороде. Сверху маффины покрывают хрустящей масляной крошкой, которая хорошо сочетается с мягким тестом. Из этого количества продуктов получается 12 порций.

Идея приготовления пышных яблочных маффинов опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

молоко – 90 мл.

растительное масло – 100 мл.

пшеничная мука – 210 г

разрыхлитель – 8 г

яблоки – 2–3 шт.

Для штрейзеля:

сливочное масло 82,5% – 30 г

сахар – 30 г

пшеничная мука – 40 г

апельсиновая цедра – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить яблоки. Очистите их по желанию, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.

2. Переложите на разогретую сковороду и немного прогрейте, чтобы яблоки стали мягче и приобрели более насыщенный вкус. После этого снимите их с огня и оставьте остывать.

3. Для теста смешайте яйца с сахаром и перемешайте до однородной массы. Добавьте молоко и растительное масло, после чего ещё раз тщательно перемешайте.

4. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте, чтобы получить однородное тесто без сухих комочков. Не нужно вымешивать его слишком долго, достаточно добиться равномерной консистенции.

5. Когда карамелизованные яблоки остынут, добавьте их в тесто и аккуратно перемешайте. Кусочки фруктов должны равномерно распределиться по всей массе.

6. Отдельно приготовьте штрейзель. В миске смешайте муку и сахар. По желанию добавьте немного мелко натертой апельсиновой цедры.

7. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и перетрите с сухими ингредиентами пальцами, пока не образуется мелкая крошка.

8. Формы для маффинов наполните тестом примерно на две трети объема. Сверху равномерно распределите штрейзель.

9. Выпекайте яблочные маффины в предварительно разогретой до 160 градусов духовке примерно 30 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырых остатков.

10. Дайте готовым маффинам немного остыть в форме, после чего их можно подавать к столу. Внутри выпечка получается мягкой с кусочками яблок, а сверху образуется ароматная хрустящая корочка из штрейзеля.

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