Майонезный салат с курицей, виноградом и сыром: делимся популярным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
465
Майонезный салат с курицей, виноградом и сыром: делимся популярным рецептом

Курица, виноград и сыр – сочетание, которое по вкусу многим. Именно из таких продуктов можно сделать очень простой и сытный салат, который идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления салата с виноградом и курицей опубликована на странице zefirka recipes в Instagram. Заправляется майонезом.

Майонезный салат с курицей, виноградом и сыром: делимся популярным рецептом

Ингредиенты:

  • вареная куриная грудка – 1 шт.
  • сыр твердый – 180 г
  • яйца вареные – 3 шт.
  • виноград без косточек – 250 г.
  • чеснок – 1-2 зубца
  • майонез – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Майонезный салат с курицей, виноградом и сыром: делимся популярным рецептом

1. Грудку, сыр, яйца нарезать на кубик.

Майонезный салат с курицей, виноградом и сыром: делимся популярным рецептом

2. Виноград разрезать пополам.

Майонезный салат с курицей, виноградом и сыром: делимся популярным рецептом

3. Все соединить.

4. Добавить зубок чеснока, соль, перец.

Майонезный салат с курицей, виноградом и сыром: делимся популярным рецептом

5. Заправить майонезом.

6. Все перемешать и подавать.

Майонезный салат с курицей, виноградом и сыром: делимся популярным рецептом

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