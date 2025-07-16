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Майонезный салат с курицей, виноградом и сыром: делимся популярным рецептом
Курица, виноград и сыр – сочетание, которое по вкусу многим. Именно из таких продуктов можно сделать очень простой и сытный салат, который идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления салата с виноградом и курицей опубликована на странице zefirka recipes в Instagram. Заправляется майонезом.
Ингредиенты:
- вареная куриная грудка – 1 шт.
- сыр твердый – 180 г
- яйца вареные – 3 шт.
- виноград без косточек – 250 г.
- чеснок – 1-2 зубца
- майонез – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Грудку, сыр, яйца нарезать на кубик.
2. Виноград разрезать пополам.
3. Все соединить.
4. Добавить зубок чеснока, соль, перец.
5. Заправить майонезом.
6. Все перемешать и подавать.
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