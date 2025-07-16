Курица, виноград и сыр – сочетание, которое по вкусу многим. Именно из таких продуктов можно сделать очень простой и сытный салат, который идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления салата с виноградом и курицей опубликована на странице zefirka recipes в Instagram. Заправляется майонезом.

Ингредиенты:

вареная куриная грудка – 1 шт.

сыр твердый – 180 г

яйца вареные – 3 шт.

виноград без косточек – 250 г.

чеснок – 1-2 зубца

майонез – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грудку, сыр, яйца нарезать на кубик.

2. Виноград разрезать пополам.

3. Все соединить.

4. Добавить зубок чеснока, соль, перец.

5. Заправить майонезом.

6. Все перемешать и подавать.

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