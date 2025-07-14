Малосольные огурцы в пакете "Пятиминутка": рецепт самой вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт закуски

Огурцы – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще их можно солить, мариновать, консервировать.

Огурцы с чесноком

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных малосольных огурцов с чесноком и зеленью в пакете. 

Как вкусно приготовить малосольные огурцы

Ингредиенты: 

  • огурцы – один килограмм
  • чеснок – пять зубчиков
  • пучок укропа
  • соль – одна столовая ложка с горкой
  • сахар – одна столовая ложка
  • перец горошком – десять штук

Способ приготовления: 

1. Огурцы помойте, кончики удалите с двух сторон. Укроп мелко порубите, а чеснок – пластинами.

Огурцы в пакете со специями

2. Переложите порезанные огурцы в пакет, добавьте специи, чеснок, зелень, перец чили, перемешайте и оставьте мариноваться на 30 минут. 

Готовые огурцы

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