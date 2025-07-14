Огурцы – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще их можно солить, мариновать, консервировать.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных малосольных огурцов с чесноком и зеленью в пакете.

Ингредиенты:

огурцы – один килограмм

чеснок – пять зубчиков

пучок укропа

соль – одна столовая ложка с горкой

сахар – одна столовая ложка

перец горошком – десять штук

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, кончики удалите с двух сторон. Укроп мелко порубите, а чеснок – пластинами.

2. Переложите порезанные огурцы в пакет, добавьте специи, чеснок, зелень, перец чили, перемешайте и оставьте мариноваться на 30 минут.

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