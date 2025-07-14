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Малосольные огурцы в пакете "Пятиминутка": рецепт самой вкусной закуски
Огурцы – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще их можно солить, мариновать, консервировать.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных малосольных огурцов с чесноком и зеленью в пакете.
Ингредиенты:
- огурцы – один килограмм
- чеснок – пять зубчиков
- пучок укропа
- соль – одна столовая ложка с горкой
- сахар – одна столовая ложка
- перец горошком – десять штук
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, кончики удалите с двух сторон. Укроп мелко порубите, а чеснок – пластинами.
2. Переложите порезанные огурцы в пакет, добавьте специи, чеснок, зелень, перец чили, перемешайте и оставьте мариноваться на 30 минут.
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