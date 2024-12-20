Мандариновый меренговый рулет: как приготовить изысканный десерт на новогодний стол

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Мандариновый меренговый рулет: как приготовить изысканный десерт на новогодний стол

Вы все еще в поисках идеального десерта на Новый год? Остановитесь и просто представьте: легкий, как тучка рулет, воздушная меренга, нежный сливочный крем, мандариновый курд… Это все, что вам нужно знать, прежде чем прекратить поиски чего-то лучшего, потому что его точно не найти.

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Как приготовить мандариновый меренговый рулет в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Этот изысканный десерт будет идеально подходить к любому праздничному столу.

Мандариновый меренговый рулет: как приготовить изысканный десерт на новогодний стол

Ингредиенты для меренги

  • Яичные белки – 200 гр
  • Соль – щепотка
  • Лимонная кислота – щепотка
  • Сахар – 300 гр
  • Крахмал кукурузный – 60 гр

Ингредиенты для мандаринового курда

  • Мандарины очищенные – 300 гр
  • Сахар – 30 гр
  • Желток – 2 шт
  • Крахмал кукурузный – 20 гр

Ингредиенты для сливочного крема

  • Сливочный сыр– 300 гр
  • Сахарная пудра – 30 гр
  • Сливки 33% – 100 мл

Способ приготовления

1. Готовим меренгу. К белкам добавляем соль, лимонную кислоту и взбиваем в белую пену.

Мандариновый меренговый рулет: как приготовить изысканный десерт на новогодний стол

2. Продолжая взбивать, постепенно добавляем сахар и взбиваем до пиков (чтобы при переворачивании миски белки не выпадали).

3. Просеиваем крахмал и перемешиваем на самых низких оборотах миксера или лопаткой до однородности.

4. Кладем меренгу ровным слоем на противень с пергаментом и сушим при 160 градусов в течение 25 мин (режим верх + низ, без конвекции).

5. Достаем, сверху накрываем новым пергаментом и переворачиваем. Снимаем пергамент, на котором выпекался рулет, и даем остыть.

6. Готовим мандариновый курд. Очищенные мандарины пробиваем блендером, добавляем сахар, желтки, крахмал и перемешиваем.

Мандариновый меренговый рулет: как приготовить изысканный десерт на новогодний стол

7. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим до загущения.

8. Снимаем с огня, перетираем через сито и даем остыть.

9. Готовим сливочный крем. Крем-сыр, сливки и пудру взбиваем до загущения.

Мандариновый меренговый рулет: как приготовить изысканный десерт на новогодний стол

10. Собираем рулет. На меренгу ровным слоем кладем мандариновый курд и даем постоять 10 мин.

Мандариновый меренговый рулет: как приготовить изысканный десерт на новогодний стол

11. Сверху покрываем слоем крема (по желанию, немного крема оставляем для украшения) и плотно сворачиваем в рулет.

12. Убираем в холодильник на несколько часов или ночь.

Мандариновый меренговый рулет: как приготовить изысканный десерт на новогодний стол

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