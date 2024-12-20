Мандариновый меренговый рулет: как приготовить изысканный десерт на новогодний стол
Вы все еще в поисках идеального десерта на Новый год? Остановитесь и просто представьте: легкий, как тучка рулет, воздушная меренга, нежный сливочный крем, мандариновый курд… Это все, что вам нужно знать, прежде чем прекратить поиски чего-то лучшего, потому что его точно не найти.
Как приготовить мандариновый меренговый рулет в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Этот изысканный десерт будет идеально подходить к любому праздничному столу.
Ингредиенты для меренги
- Яичные белки – 200 гр
- Соль – щепотка
- Лимонная кислота – щепотка
- Сахар – 300 гр
- Крахмал кукурузный – 60 гр
Ингредиенты для мандаринового курда
- Мандарины очищенные – 300 гр
- Сахар – 30 гр
- Желток – 2 шт
- Крахмал кукурузный – 20 гр
Ингредиенты для сливочного крема
- Сливочный сыр– 300 гр
- Сахарная пудра – 30 гр
- Сливки 33% – 100 мл
Способ приготовления
1. Готовим меренгу. К белкам добавляем соль, лимонную кислоту и взбиваем в белую пену.
2. Продолжая взбивать, постепенно добавляем сахар и взбиваем до пиков (чтобы при переворачивании миски белки не выпадали).
3. Просеиваем крахмал и перемешиваем на самых низких оборотах миксера или лопаткой до однородности.
4. Кладем меренгу ровным слоем на противень с пергаментом и сушим при 160 градусов в течение 25 мин (режим верх + низ, без конвекции).
5. Достаем, сверху накрываем новым пергаментом и переворачиваем. Снимаем пергамент, на котором выпекался рулет, и даем остыть.
6. Готовим мандариновый курд. Очищенные мандарины пробиваем блендером, добавляем сахар, желтки, крахмал и перемешиваем.
7. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим до загущения.
8. Снимаем с огня, перетираем через сито и даем остыть.
9. Готовим сливочный крем. Крем-сыр, сливки и пудру взбиваем до загущения.
10. Собираем рулет. На меренгу ровным слоем кладем мандариновый курд и даем постоять 10 мин.
11. Сверху покрываем слоем крема (по желанию, немного крема оставляем для украшения) и плотно сворачиваем в рулет.
12. Убираем в холодильник на несколько часов или ночь.
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