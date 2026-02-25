Все рецепты
Манник на кефире: делимся рецептом бюджетного десерта
Манник – очень нежный и бюджетный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Для основы вам понадобится обычный кефир – им нужно залить крупу, чтобы она набухла и хорошо соединилась с остальными ингредиентами.
Идея приготовления сладкого манника с изюмом опубликована на странице фудблогера galina.sirotyk в Instagram.
Ингредиенты:
- манка – 230 г
- кефир – 300 мл.
- яйца – 2 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- масло – 30 г
- сахар – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 2 ст.л.
- ванилин
- молоко – 150 мл. (для заливки)
- изюм
Способ приготовления:
1. Манку смешать с кефиром.
2. Оставить на 30 минут, чтобы набухла.
3. Добавить все остальные составляющие.
4. Перелить в форму смазанную растительным маслом.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут
6. Еще горячий манник проколоть шпажкой и залить молоком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: