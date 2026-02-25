Манник – очень нежный и бюджетный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Для основы вам понадобится обычный кефир – им нужно залить крупу, чтобы она набухла и хорошо соединилась с остальными ингредиентами.

Идея приготовления сладкого манника с изюмом опубликована на странице фудблогера galina.sirotyk в Instagram.

Ингредиенты:

манка – 230 г

кефир – 300 мл.

яйца – 2 шт.

сметана – 4 ст.л.

масло – 30 г

сахар – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 2 ст.л.

ванилин

молоко – 150 мл. (для заливки)

изюм

Способ приготовления:

1. Манку смешать с кефиром.

2. Оставить на 30 минут, чтобы набухла.

3. Добавить все остальные составляющие.

4. Перелить в форму смазанную растительным маслом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут

6. Еще горячий манник проколоть шпажкой и залить молоком.

