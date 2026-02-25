Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Манник на кефире: делимся рецептом бюджетного десерта

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
156
Манник – очень нежный и бюджетный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Для основы вам понадобится обычный кефир – им нужно залить крупу, чтобы она набухла и хорошо соединилась с остальными ингредиентами.

Идея приготовления сладкого манника с изюмом опубликована на странице фудблогера galina.sirotyk в Instagram.

Ингредиенты:

  • манка – 230 г
  • кефир – 300 мл.
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 4 ст.л.
  • масло – 30 г
  • сахар – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • ванилин
  • молоко – 150 мл. (для заливки)
  • изюм

Способ приготовления:

1. Манку смешать с кефиром.

2. Оставить на 30 минут, чтобы набухла.

3. Добавить все остальные составляющие.

4. Перелить в форму смазанную растительным маслом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут

6. Еще горячий манник проколоть шпажкой и залить молоком.

