Маринад из киви для шашлыка: вкус мяса вас приятно удивит

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Маринад из киви для шашлыка: вкус мяса вас приятно удивит
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В сезон пикников особенно хочется найти удачный рецепт шашлыка, который не требует многочасовой подготовки. Один из самых интересных вариантов – маринад из киви, который делает мясо мягким, сочным и ароматным. Такой способ маринования прекрасно подходит для свиной шейки и помогает получить насыщенный вкус за относительно короткое время. Готовый шашлык получается румяным, нежным внутри и прекрасно сочетается с маринованным луком и свежей зеленью.

Идея приготовления сочного шашлыка с киви опубликована на странице фудблогерши lypovva g в Instagram.

Маринад из киви для шашлыка: вкус мяса вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • свиная шейка – 1 кг.
  • киви – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • соль – 1-2 ч.л.
  • черный молотый перец – 1 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.

Для маринованного лука:

  • лук фиолетовый – 1 шт.
  • уксус 9% – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • вода – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Маринад из киви для шашлыка: вкус мяса вас приятно удивит

1. Свинину нарежьте крупными кусками одинакового размера.

2. Киви очистите и раздавите вилкой до состояния пюре. Репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами.

Маринад из киви для шашлыка: вкус мяса вас приятно удивит

3. В глубокой миске смешайте мясо, киви, лук, соль, черный перец, копченую паприку и масло. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусок.

4. Оставьте мариноваться примерно на час.

Маринад из киви для шашлыка: вкус мяса вас приятно удивит

5. Если планируете готовить шашлык на деревянных шпажках, предварительно замочите их в воде на 30 минут. После этого нанизайте мясо на шпажки.

6. Для приготовления в аэрогриле выложите шашлык на решетку и готовьте при температуре 190 градусов примерно 15 минут. Затем переверните кусочки и оставьте еще на 8–––10 минут до появления аппетитной золотистой корочки.

Маринад из киви для шашлыка: вкус мяса вас приятно удивит

7. Отдельно приготовьте маринованный лук. Нарежьте фиолетовый лук тонкими полукольцами, добавьте уксус, лимонный сок, сахар, соль и воду. Перемешайте и оставьте мариноваться на 30 минут.

8. Подавайте шашлык с маринованным луком и свежей петрушкой. Благодаря маринаду из киви мясо получается особенно нежным, сочным и ароматным, а сам рецепт станет прекрасной находкой для летнего меню и домашних пикников.

Маринад из киви для шашлыка: вкус мяса вас приятно удивит

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