Маринованная капуста, которую можно есть сразу: самый простой рецепт
Домашние овощные закуски – это всегда о свежести, простоте и натуральном вкусе. Маринованная капуста – один из самых популярных вариантов, который легко приготовить без лишних усилий. Она получается хрустящей, сочной и хорошо сочетается с различными блюдами. Особенность этого рецепта – скорость приготовления и доступные ингредиенты.
Идея приготовления быстрой маринованной капусты опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг.
- морковь – 200 г
- лук – 200 г
- болгарский перец – 200 г
- масло – 40 мл.
- сахар – 40 г
- соль – 20 г
- уксус 9% – 70-80 мл.
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту, выложить ее в большую миску.
2. Натереть морковь и нарезать лук и болгарский перец тонкой соломкой, добавить к капусте.
3. Смешать масло, сахар, соль и уксус до полного растворения ингредиентов.
4. Залить овощи маринадом и аккуратно перемешать руками, чтобы они пустили сок, но остались хрустящими.
5. Накрыть емкость и оставить капусту для настаивания, по желанию поставить в холодильник на 1-2 дня для более насыщенного вкуса.
