Домашние овощные закуски – это всегда о свежести, простоте и натуральном вкусе. Маринованная капуста – один из самых популярных вариантов, который легко приготовить без лишних усилий. Она получается хрустящей, сочной и хорошо сочетается с различными блюдами. Особенность этого рецепта – скорость приготовления и доступные ингредиенты.

Идея приготовления быстрой маринованной капусты опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг.

морковь – 200 г

лук – 200 г

болгарский перец – 200 г

масло – 40 мл.

сахар – 40 г

соль – 20 г

уксус 9% – 70-80 мл.

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту, выложить ее в большую миску.

2. Натереть морковь и нарезать лук и болгарский перец тонкой соломкой, добавить к капусте.

3. Смешать масло, сахар, соль и уксус до полного растворения ингредиентов.

4. Залить овощи маринадом и аккуратно перемешать руками, чтобы они пустили сок, но остались хрустящими.

5. Накрыть емкость и оставить капусту для настаивания, по желанию поставить в холодильник на 1-2 дня для более насыщенного вкуса.

