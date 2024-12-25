Маринованная скумбрия в аджице – это оригинальная закуска, которая покоряет своим ярким вкусом и приятной пикантностью. Особенностью этого рецепта является термическая обработка маринада, позволяющая ингредиентам раскрыть свои ароматы и обеспечивает нежную текстуру рыбы.

Видео дня

Идея приготовления маринованной скумбрии во вкусном маринаде из аджики опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Рыба будет просто таять во рту.

Ингредиенты:

уксус 9% – 100 мл.

масло – 150 мл.

аджика – 2 ст.л.

сахар – 15 г

соль – 10 г

лук – 3 шт

скумбрия – 2 шт (примерно 1 кг)

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию: удалите голову, внутренности и плавники.

2. Тщательно промойте рыбу холодной водой, обсушите бумажными полотенцами.

3. Нарежьте порционными кусочками толщиной 2-3 см.

4. Очистите лук и нарежьте тонкими кольцами.

5. В кастрюле смешайте уксус, растительное масло, аджику, сахар и соль.

6. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились.

7. Как только маринад закипит, снимите его с огня и дайте немного остыть (до теплого состояния).

8. В глубокой емкости выложите слой лука, затем слой скумбрии.

9. Полейте рыбу теплым маринадом.

10. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты, сверху должен быть слой лука.

11. Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой.

12. Поместите в холодильник на 12-24 часа. Чем дольше скумбрия маринуется, тем насыщеннее будет ее вкус.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: