Маринованная скумбрия в аджице: подробный рецепт приготовления вкусной рыбы на праздники

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Маринованная скумбрия в аджице: подробный рецепт приготовления вкусной рыбы на праздники

Маринованная скумбрия в аджице – это оригинальная закуска, которая покоряет своим ярким вкусом и приятной пикантностью. Особенностью этого рецепта является термическая обработка маринада, позволяющая ингредиентам раскрыть свои ароматы и обеспечивает нежную текстуру рыбы.

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Идея приготовления маринованной скумбрии во вкусном маринаде из аджики опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Рыба будет просто таять во рту.

Маринованная скумбрия в аджице: подробный рецепт приготовления вкусной рыбы на праздники

Ингредиенты:

  • уксус 9% – 100 мл.
  • масло – 150 мл.
  • аджика – 2 ст.л.
  • сахар – 15 г
  • соль – 10 г
  • лук – 3 шт
  • скумбрия – 2 шт (примерно 1 кг)

Способ приготовления:

Маринованная скумбрия в аджице: подробный рецепт приготовления вкусной рыбы на праздники

1. Очистите скумбрию: удалите голову, внутренности и плавники.

2. Тщательно промойте рыбу холодной водой, обсушите бумажными полотенцами.

Маринованная скумбрия в аджице: подробный рецепт приготовления вкусной рыбы на праздники

3. Нарежьте порционными кусочками толщиной 2-3 см.

4. Очистите лук и нарежьте тонкими кольцами.

Маринованная скумбрия в аджице: подробный рецепт приготовления вкусной рыбы на праздники

5. В кастрюле смешайте уксус, растительное масло, аджику, сахар и соль.

6. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились.

7. Как только маринад закипит, снимите его с огня и дайте немного остыть (до теплого состояния).

Маринованная скумбрия в аджице: подробный рецепт приготовления вкусной рыбы на праздники

8. В глубокой емкости выложите слой лука, затем слой скумбрии.

9. Полейте рыбу теплым маринадом.

Маринованная скумбрия в аджице: подробный рецепт приготовления вкусной рыбы на праздники

10. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты, сверху должен быть слой лука.

11. Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой.

Маринованная скумбрия в аджице: подробный рецепт приготовления вкусной рыбы на праздники

12. Поместите в холодильник на 12-24 часа. Чем дольше скумбрия маринуется, тем насыщеннее будет ее вкус.

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