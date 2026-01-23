Именно скумбрия идеально подходит для маринования. Рыба прекрасно сочетается с пряностями и томатами. К тому же, ей не нужно много времени для приготовления.

Идея приготовления маринованной скумбрии в кетчупе опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 кг.

вода – 100 мл.

соль – 1 ст.л. (без горки)

сахар – 1 ст.л.

кетчуп – 2 ст.л.

уксус – 50 мл.

масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить от внутренностей, хорошо промыть.

2. Нарезать порционными кусочками.

3. Выложить рыбу в контейнер.

4. В воду добавить соль, сахар, кетчуп, уксус и масло.

5. Довести маринад до кипения и полностью охладить.

6. Залить рыбу маринадом.

7. Отправить в холодильник на 8-12 часов.

