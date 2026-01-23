Маринованная скумбрия в кетчупе: можно есть уже на следующий день

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
291
Маринованная скумбрия в кетчупе: можно есть уже на следующий день

Именно скумбрия идеально подходит для маринования. Рыба прекрасно сочетается с пряностями и томатами. К тому же, ей не нужно много времени для приготовления.

Идея приготовления маринованной скумбрии в кетчупе опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Маринованная скумбрия в кетчупе: можно есть уже на следующий день

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 кг.
  • вода – 100 мл.
  • соль – 1 ст.л. (без горки)
  • сахар – 1 ст.л.
  • кетчуп – 2 ст.л.
  • уксус – 50 мл.
  • масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Маринованная скумбрия в кетчупе: можно есть уже на следующий день

1. Рыбу почистить от внутренностей, хорошо промыть.

Маринованная скумбрия в кетчупе: можно есть уже на следующий день

2. Нарезать порционными кусочками.

3. Выложить рыбу в контейнер.

Маринованная скумбрия в кетчупе: можно есть уже на следующий день

4. В воду добавить соль, сахар, кетчуп, уксус и масло.

Маринованная скумбрия в кетчупе: можно есть уже на следующий день

5. Довести маринад до кипения и полностью охладить.

6. Залить рыбу маринадом.

Маринованная скумбрия в кетчупе: можно есть уже на следующий день

7. Отправить в холодильник на 8-12 часов.

