Маринованная скумбрия в кетчупе: можно есть уже на следующий день
Именно скумбрия идеально подходит для маринования. Рыба прекрасно сочетается с пряностями и томатами. К тому же, ей не нужно много времени для приготовления.
Идея приготовления маринованной скумбрии в кетчупе опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 кг.
- вода – 100 мл.
- соль – 1 ст.л. (без горки)
- сахар – 1 ст.л.
- кетчуп – 2 ст.л.
- уксус – 50 мл.
- масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить от внутренностей, хорошо промыть.
2. Нарезать порционными кусочками.
3. Выложить рыбу в контейнер.
4. В воду добавить соль, сахар, кетчуп, уксус и масло.
5. Довести маринад до кипения и полностью охладить.
6. Залить рыбу маринадом.
7. Отправить в холодильник на 8-12 часов.
