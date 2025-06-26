Маринованная закуска из помидоров, с зеленью и чесноком: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Маринованная закуска из помидоров, с зеленью и чесноком: готовится 5 минут

Если вы хотите приготовить очень вкусную закуску из овощей, идеальным вариантом для этого будут помидоры. Для яркого вкуса добавьте зелень, специи, масло растительное и уксус.

Что приготовить из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих помидоров, с чесноком и зеленью. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 3 сочных помидора
  • пучок укропа
  • 3 зубчика чеснока
  • соль, перец по вкусу
  • 3 ст.л. растительного масла

Способ приготовления: 

1. Порежьте помидоры слайсами, укроп мелко, чеснок натрите.

Помидоры для закуски

2. Добавьте масло, специи и перемешайте.

Зелень для блюда

Закуску можно есть сразу, но можно и мариновать в холодильнике 20 минут!

Готовая закуска

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