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Маринованная закуска из помидоров, с зеленью и чесноком: готовится 5 минут
Если вы хотите приготовить очень вкусную закуску из овощей, идеальным вариантом для этого будут помидоры. Для яркого вкуса добавьте зелень, специи, масло растительное и уксус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих помидоров, с чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- 3 сочных помидора
- пучок укропа
- 3 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
- 3 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
1. Порежьте помидоры слайсами, укроп мелко, чеснок натрите.
2. Добавьте масло, специи и перемешайте.
Закуску можно есть сразу, но можно и мариновать в холодильнике 20 минут!
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