Если вы хотите приготовить очень вкусную закуску из овощей, идеальным вариантом для этого будут помидоры. Для яркого вкуса добавьте зелень, специи, масло растительное и уксус.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих помидоров, с чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

3 сочных помидора

пучок укропа

3 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

3 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры слайсами, укроп мелко, чеснок натрите.

2. Добавьте масло, специи и перемешайте.

Закуску можно есть сразу, но можно и мариновать в холодильнике 20 минут!

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