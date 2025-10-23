Маринованные баклажаны с болгарским перцем и чесноком: овощи получатся очень пикантными и ароматными

Продолжается сезон баклажанов. Такой овощ можно консервировать, запекать. Также очень вкусно готовить из этого продукта пикантную закуску с чесноком и перцем.

Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов опубликована на странице yavorskaa cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт. (около 500 г)
  • крахмал – 2–3 ст.л.
  • соль – 1 ч л.

Ингредиенты для соуса:

  • болгарский перец – 0,5 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • острый перец – по вкусу
  • кунжут – 2 ч.л.
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • лимонный сок – из половинки лимона
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • зелень (кинза или петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать баклажаны: большие на 8 частей, средние – на 4.

2. Посолить и оставить на 30 минут, чтобы ушла горечь. Если пересолили – промойте и отожмите.

3. Обсушите и обваляйте кусочки в крахмале.

4. обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистости.

5. Смешайте все ингредиенты для соуса.

6. Соедините баклажаны с соусом, посыпьте кунжутом и зеленью.

7. Оставить на некоторое время настояться.

