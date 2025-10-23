Маринованные баклажаны с болгарским перцем и чесноком: овощи получатся очень пикантными и ароматными
Продолжается сезон баклажанов. Такой овощ можно консервировать, запекать. Также очень вкусно готовить из этого продукта пикантную закуску с чесноком и перцем.
Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов опубликована на странице yavorskaa cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт. (около 500 г)
- крахмал – 2–3 ст.л.
- соль – 1 ч л.
Ингредиенты для соуса:
- болгарский перец – 0,5 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- острый перец – по вкусу
- кунжут – 2 ч.л.
- соевый соус – 3 ст.л.
- сахар – 2 ч.л.
- лимонный сок – из половинки лимона
- растительное масло – 2 ст. л.
- зелень (кинза или петрушка) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать баклажаны: большие на 8 частей, средние – на 4.
2. Посолить и оставить на 30 минут, чтобы ушла горечь. Если пересолили – промойте и отожмите.
3. Обсушите и обваляйте кусочки в крахмале.
4. обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистости.
5. Смешайте все ингредиенты для соуса.
6. Соедините баклажаны с соусом, посыпьте кунжутом и зеленью.
7. Оставить на некоторое время настояться.
