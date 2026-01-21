Маринованные котлеты: что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы блюдо было вкуснее
Домашние котлеты точно не будут сухими, если перед приготовлением с мясом сделать одну простую манипуляцию. Очень важно замариновать свинину вместе с луком и специями. Только после этого можно делать фарш и жарить котлеты.
Идея приготовления сочных котлет из маринованного фарша опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (мякоть) – 700 г
- лук – 2 больших
- приправа к шашлыку – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- перец – по вкусу
- батон – 5-6 кусочков
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать небольшими кусочками.
2. Лук также нарезать кусочками.
3. Сложить все в лоток, добавить приправу к шашлыку, соль и перец.
4. Хорошо перемешать, накрыть и закрыть лоток.
5. Мариновать в холодильнике минимум на 6-8 часов. Идеально оставить на ночь.
6. После маринования достать мясо и перекрутить его вместе с луком через мясорубку. Батон предварительно замочить в воде или молоке, хорошо отжать и также перекрутить через мясорубку.
7. При необходимости добавить еще соль и перец, хорошо вымешать. Фарш нужно не только вымешать, но и хорошо отбить – тогда котлеты лучше держат форму и будут более сочные.
8. Сформировать небольшие котлетки, обжарить их на хорошо разогретой сковороде с одной стороны. Затем перевернуть, накрыть крышкой и жарить до готовности.
