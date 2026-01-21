Домашние котлеты точно не будут сухими, если перед приготовлением с мясом сделать одну простую манипуляцию. Очень важно замариновать свинину вместе с луком и специями. Только после этого можно делать фарш и жарить котлеты.

Идея приготовления сочных котлет из маринованного фарша опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.



Ингредиенты:

свинина (мякоть) – 700 г

лук – 2 больших

приправа к шашлыку – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

перец – по вкусу

батон – 5-6 кусочков

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать небольшими кусочками.

2. Лук также нарезать кусочками.

3. Сложить все в лоток, добавить приправу к шашлыку, соль и перец.

4. Хорошо перемешать, накрыть и закрыть лоток.

5. Мариновать в холодильнике минимум на 6-8 часов. Идеально оставить на ночь.

6. После маринования достать мясо и перекрутить его вместе с луком через мясорубку. Батон предварительно замочить в воде или молоке, хорошо отжать и также перекрутить через мясорубку.

7. При необходимости добавить еще соль и перец, хорошо вымешать. Фарш нужно не только вымешать, но и хорошо отбить – тогда котлеты лучше держат форму и будут более сочные.

8. Сформировать небольшие котлетки, обжарить их на хорошо разогретой сковороде с одной стороны. Затем перевернуть, накрыть крышкой и жарить до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: