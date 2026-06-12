Сочные домашние котлеты всегда остаются одним из самых любимых блюд для семейного обеда или ужина. Чтобы мясо получилось особенно нежным и ароматным, его стоит предварительно замариновать со специями и луком. Именно этот простой прием помогает получить насыщенный вкус и мягкую текстуру без сложных кулинарных хитростей. Рецепт не требует дорогих продуктов, а результат приятно удивляет даже тех, кто часто готовит котлеты дома.

Идея приготовления сочных тушеных котлет опубликована на странице фудблогерши anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (мякоть) – 700 г

лук репчатый – 2 больших шт.

приправа для шашлыка – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

черный молотый перец – по вкусу

батон – 5-6 кусочков

вода или молоко – для замачивания батона

Способ приготовления:

1. Свинину нарежьте небольшими кусочками.

2. Лук также нарежьте крупными кусочками.

3. Переложите мясо и лук в глубокую емкость.

4. Добавьте приправу для шашлыка, соль и черный перец.

5. Хорошо перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 6–8 часов. Для более насыщенного вкуса можно оставить мясо мариноваться на ночь.

6. После маринования пропустите свинину вместе с луком через мясорубку.

7. Батон замочите в воде или молоке, затем хорошо отожмите и также измельчите через мясорубку.

8. Смешайте все компоненты фарша. При необходимости добавьте еще немного соли и перца.

9. Тщательно вымесите фарш до однородности, после чего несколько раз отбейте его о миску. Это поможет котлетам лучше держать форму и оставаться сочными после обжаривания.

10. Сформируйте котлеты желаемого размера. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты до румяной корочки с одной стороны.

11. Переверните котлеты, накройте сковороду крышкой и готовьте на умеренном огне до полной готовности.

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