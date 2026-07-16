Когда хочется быстрой и вкусной закуски, стоит обратить внимание на маринованные помидоры. Они готовятся буквально за несколько минут, а вкус становится ещё ярче после недолгого охлаждения. Такое блюдо прекрасно дополнит мясо, картофель или обычный свежий хлеб. Особую нотку помидорам придает пряный соус с зеленью и чесноком.

Идея приготовления маринованных помидоров в пряном соусе опубликована на странице tomatgordii в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 2–3 шт.

укроп – небольшой пучок

кинза – небольшой пучок

чеснок – 2 зубчика

вода – 400 мл.

томатная паста – 3 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

яблочный уксус – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Для начала хорошо вымойте помидоры и нарежьте их крупными дольками. Лучше всего использовать плотные и мясистые плоды, которые хорошо держат форму.

2. Укроп и кинзу мелко порубите ножом, а зубчики чеснока пропустите через пресс или натрите на мелкой тёрке.

3. В отдельной миске приготовьте маринад. Для этого смешайте воду, томатную пасту, соль, сахар и яблочный уксус.

4. Перемешивайте до тех пор, пока все ингредиенты не соединятся в однородный соус.

5. Выложите помидоры в глубокую миску или контейнер, добавьте зелень и чеснок.

6. Залейте овощи приготовленным томатным маринадом и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся соусом.

7. Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 30 минут.

8. Перед подачей ещё раз перемешайте закуску. Подавать её лучше всего со свежим хлебом, гренками или в качестве дополнения к основным блюдам.

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