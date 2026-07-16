Маринованные помидоры в пряном соусе: рецепт закуски на любой случай
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Когда хочется быстрой и вкусной закуски, стоит обратить внимание на маринованные помидоры. Они готовятся буквально за несколько минут, а вкус становится ещё ярче после недолгого охлаждения. Такое блюдо прекрасно дополнит мясо, картофель или обычный свежий хлеб. Особую нотку помидорам придает пряный соус с зеленью и чесноком.
Идея приготовления маринованных помидоров в пряном соусе опубликована на странице tomatgordii в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 2–3 шт.
- укроп – небольшой пучок
- кинза – небольшой пучок
- чеснок – 2 зубчика
- вода – 400 мл.
- томатная паста – 3 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- яблочный уксус – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Для начала хорошо вымойте помидоры и нарежьте их крупными дольками. Лучше всего использовать плотные и мясистые плоды, которые хорошо держат форму.
2. Укроп и кинзу мелко порубите ножом, а зубчики чеснока пропустите через пресс или натрите на мелкой тёрке.
3. В отдельной миске приготовьте маринад. Для этого смешайте воду, томатную пасту, соль, сахар и яблочный уксус.
4. Перемешивайте до тех пор, пока все ингредиенты не соединятся в однородный соус.
5. Выложите помидоры в глубокую миску или контейнер, добавьте зелень и чеснок.
6. Залейте овощи приготовленным томатным маринадом и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся соусом.
7. Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 30 минут.
8. Перед подачей ещё раз перемешайте закуску. Подавать её лучше всего со свежим хлебом, гренками или в качестве дополнения к основным блюдам.
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