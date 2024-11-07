Маринованные шампиньоны с морковью и болгарским перцем: как приготовить пикантную закуску на любой случай
Именно сейчас самый лучший момент для того, чтобы замариновать шампиньоны. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу или блюдом на каждый день к любому мясу, рыбе, каше и картофелю. Очень вкусно замариновать продукт не в самостоятельном виде, а вместе с сочным перцем и морковью.
Идея приготовления маринованных шампиньонов с морковью и болгарским перцем опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Есть можно уже через 6 часов.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 600 г
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- небольшой пучок укропа
- кипятков – 300 мл.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- черный перец – 20 горошин
- лавровые листья – 1 шт.
- красный острый молотый перец – 0,25 ч.л.
- масло – 3 ст.л.
- яблочный уксус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Грибы хорошо помыть. Положить в кастрюлю, маленькие целиком, большие разрезать пополам.
2. Залить водой и варить после закипания 5 минут. Воду слить.
3. Лук нарезать полукольцами, чеснок тоненькими пластинками, перец соломкой, мелко нарезать укроп, а морковь натереть на терке. Все это сложить в емкость, где будем мариновать.
4. К овощам добавить соль, сахар, перец горошком, лавровые листья, острый перец.
5. Влить кипяток и перемешать.
6. Добавить уксус и растительное масло.
7. Перемешать, положить проваренные грибы.
8. Еще раз все перемешать, закрыть крышкой и охладить. Затем поставить в холодильник на 6 часов.
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