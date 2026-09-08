Моченые яблоки легко приготовить дома из нескольких простых продуктов. Для этого рецепта понадобятся твердые яблоки, вода, немного соли и меда. Заготовка несколько дней стоит в теплом месте, после чего ее переносят в холод. Так яблоки постепенно приобретают характерный кисло-сладкий вкус и остаются хрустящими.

Идея приготовления домашних маринованных яблок опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – столько, сколько поместится в 3-литровую банку

вода – 1,7 л

соль – 1 ст.л.

мед – 3 ст.л.

листья малины и вишни – по желанию

Способ приготовления:

1. Яблоки тщательно вымойте и оставьте целыми. Банку также хорошо вымойте и подготовьте к заготовке фруктов.

2. Если используете листья малины и вишни, положите их на дно банки. Затем плотно наполните емкость яблоками, стараясь разместить плоды как можно компактнее.

3. Для рассола налейте воду в отдельную емкость, добавьте соль и мед. Тщательно перемешайте, чтобы оба ингредиента полностью растворились. По желанию мёд можно заменить сахаром.

4. Залейте яблоки готовым рассолом. Жидкость должна полностью покрывать плоды. Если часть яблок будет оставаться над поверхностью, они могут пропитаться неравномерно.

5. Оставьте банку в теплом месте на 3-4 дня. За это время яблоки могут впитать часть жидкости, поэтому при необходимости доливайте рассол, чтобы плоды оставались полностью покрытыми.

6. После начального этапа перенесите банку в прохладное место, например, в погреб или холодильник. Там маринованные яблоки будут храниться до зимы и постепенно набирать вкус.

Готовые яблоки можно подавать как отдельную закуску или использовать в качестве дополнения к домашним блюдам.

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