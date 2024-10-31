Маринованный болгарский перец на скорую руку: как приготовить вкусную закуску на бутерброды

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Маринованный болгарский перец на скорую руку: как приготовить вкусную закуску на бутерброды

Из сладкого болгарского перца можно приготовить очень ароматную и пряную закуску. Овощ для этого нужно запечь, а затем замариновать. Очень вкусно будет подать прямо на хлебе, который смазан крем-сыром.

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Идея приготовления вкусной закуски из болгарского перца опубликована на странице favorite recipess в Instagram. Подойдет даже для праздничного стола.

Маринованный болгарский перец на скорую руку: как приготовить вкусную закуску на бутерброды

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 6 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль – щепотка
  • уксус – 1 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • укроп

Способ приготовления:

Маринованный болгарский перец на скорую руку: как приготовить вкусную закуску на бутерброды

1. Перец помыть и запечь в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут до черных подпалин.

Маринованный болгарский перец на скорую руку: как приготовить вкусную закуску на бутерброды

2. Затем положить его под пленку или в пакет на 5 минут, чтобы легче было чистить.

Маринованный болгарский перец на скорую руку: как приготовить вкусную закуску на бутерброды

3. Почистить перец и порезать на полоски.

Маринованный болгарский перец на скорую руку: как приготовить вкусную закуску на бутерброды

4. Добавить соль, уксус, растительное масло, чеснок и укроп.

Маринованный болгарский перец на скорую руку: как приготовить вкусную закуску на бутерброды

5. Перемешать и охладить.

6. Очень вкусно смазать на подсушенный черный хлеб крем-сыр и выложить перец.

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