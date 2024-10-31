Маринованный болгарский перец на скорую руку: как приготовить вкусную закуску на бутерброды
Из сладкого болгарского перца можно приготовить очень ароматную и пряную закуску. Овощ для этого нужно запечь, а затем замариновать. Очень вкусно будет подать прямо на хлебе, который смазан крем-сыром.
Идея приготовления вкусной закуски из болгарского перца опубликована на странице favorite recipess в Instagram. Подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 6 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соль – щепотка
- уксус – 1 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- укроп
Способ приготовления:
1. Перец помыть и запечь в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут до черных подпалин.
2. Затем положить его под пленку или в пакет на 5 минут, чтобы легче было чистить.
3. Почистить перец и порезать на полоски.
4. Добавить соль, уксус, растительное масло, чеснок и укроп.
5. Перемешать и охладить.
6. Очень вкусно смазать на подсушенный черный хлеб крем-сыр и выложить перец.
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