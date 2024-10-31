Из сладкого болгарского перца можно приготовить очень ароматную и пряную закуску. Овощ для этого нужно запечь, а затем замариновать. Очень вкусно будет подать прямо на хлебе, который смазан крем-сыром.

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Идея приготовления вкусной закуски из болгарского перца опубликована на странице favorite recipess в Instagram. Подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

болгарский перец – 6 шт.

чеснок – 3 зубчика

соль – щепотка

уксус – 1 ст.л.

масло – 2 ст.л.

укроп

Способ приготовления:

1. Перец помыть и запечь в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут до черных подпалин.

2. Затем положить его под пленку или в пакет на 5 минут, чтобы легче было чистить.

3. Почистить перец и порезать на полоски.

4. Добавить соль, уксус, растительное масло, чеснок и укроп.

5. Перемешать и охладить.

6. Очень вкусно смазать на подсушенный черный хлеб крем-сыр и выложить перец.

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