Маринованный перец на зиму: как приготовить вкусную консервацию

Сладкий перец хорошо подходит для домашних заготовок, ведь после маринования он остается ароматным и приятным на вкус. Такая консервация не требует сложных ингредиентов и готовится довольно быстро. Зимой маринованный перец можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в различные домашние блюда.

Идея приготовления маринованного перца на зиму опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты на 1-литровую банку:

мясистый сладкий перец – сколько поместится в банку

смесь перцев в зернах – 10 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль – 1 полная ч.л.

сахар – 2 ст.л.

уксус – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перец хорошо промойте, очистите от семян и плодоножек. Нарежьте овощи кусочками примерно одинакового размера, чтобы они равномерно прогревались.

2. Подготовьте чистую стерилизованную литровую банку. На дно положите перец горошком и чеснок. Добавьте соль, сахар и уксус.

3. В большой кастрюле доведите воду до кипения. Опускайте перец в кипящую воду небольшими порциями. Накройте кастрюлю крышкой и варите овощи примерно 6 минут после повторного закипания. Если кусочки большие, можно оставить их максимум на 7 минут. Перец не должен развариться.

4. Готовые кусочки вынимайте шумовкой и сразу плотно укладывайте в подготовленную банку. Когда вся банка будет заполнена, залейте перец той же кипящей водой до самого верха.

5. Накройте банку стерилизованной крышкой и плотно закрутите. Осторожно переверните её вверх дном, накройте пледом или полотенцем и оставьте до полного остывания.

6. Готовый маринованный перец храните в прохладном темном месте. Зимой его можно подавать к мясным блюдам, картофелю, кашам или использовать для приготовления салатов и других закусок.

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